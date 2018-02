Danny Boyle quiere dirigir 'Bond 25' y tiene dos meses para convencer a los productores con un nuevo guion

Continúa el culebrón de 'Bond 25'. Ayer circuló en Internet el rumor de que Danny Boyle era el nuevo y principal favorito para dirigir la próxima entrega de la franquicia 007, que tiene tiene previsto su estreno en noviembre de 2019. Hoy, Deadline ha aportado información que aclara la situación del proyecto y su vinculación con Boyle.

Efectivamente, los productores de la saga quieren que el realizador de 'Trainspotting' o 'Slumdog Millionaire' tome las riendas de 'Bond 25' pero hay un problema: el guion. El punto débil de la mayoría de superproducciones (desde luego era el gran problema de 'Spectre'). A Boyle no le gusta el guion actual y ha pedido tiempo para que John Hodge, su colaborador habitual, pueda escribir uno nuevo.

Los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson han aceptado la propuesta de Boyle tras escuchar la idea que tiene para la nueva película de 007, y que será desarrollada por Hodge. El director y el guionista tienen dos meses para entregar el libreto. Si el material convence a Broccoli y Wilson, el proyecto tendrá luz verde con Boyle al mando; si no, volverán al plan original.

"La opción B" es usar el guion que tienen actualmente, escrito por Neal Purvis y Robert Wade, guionistas de las últimas entregas de 007. Al parecer, el favorito para dirigir este guion es Yann Demange ('71') después de que Denis Villeneuve rechazara la oferta —está ocupado con 'Dune'—; otro nombre que ha sonado para la puesta en escena es David Mackenzie —'Comanchería' ('Hell or High Water')—.

Cabe recordar que Danny Boyle ya dirigió a Daniel Craig como James Bond en una pequeña y cómica pieza para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, celebrados en 2012 (el vídeo de arriba). Curiosamente, al año siguiente preguntaron a Boyle si estaría interesado en realizar una película de Bond y dijo que no se sentía el hombre adecuado para ese trabajo. Parece que la oportunidad de aportar su punto de vista al guion le ha hecho cambiar de idea. Éstas fueron sus palabras sobre la posibilidad de incorporarse a la saga 007:

"Lo que hacemos bien es usar el género: tomas el género, como en 'Trance', para intentar llegar al gran público. Es un vehículo. Y entonces, jodes con el género. Lo retuerces y lo cambias, le das la vuelta. No puedes hacerlo con esas grandes películas. Te arrodillas ante ellas. Demasiado dinero, demasiada expectación. Es la fe de los fans. Tienes que tener mucho cuidado. Es muy tentador, por supuesto, me encantan las películas, me encantan los libros, pero no soy el tipo adecuado para eso."