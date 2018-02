Rachel Weisz se opone al reboot femenino de James Bond: "Las mujeres deberían tener sus propias historias"

Cuando se acercaba el estreno de 'Spectre' y Daniel Craig dio a entender que su etapa como 007 había concluido (algo de lo que se arrepintió más adelante), comenzaron a surgir toda clase de rumores sobre quién debería tomar el relevo. Aún hoy se habla del tema a pesar de confirmarse que Craig continuará en la franquicia, al menos por una película más.

Se mencionaron nombres como los de Damian Lewis, Tom Hiddleston o Tom Hardy aunque parece que la corriente de opinión actual apuesta por aprovechar el nuevo reboot de la saga para transformar el físico tradicional de James Bond. Se dice que es el momento de un Bond negro (Idris Elba sigue siendo el gran favorito) o una mujer. Rachel Weiz, que además de ser una de las actrices británicas más solicitadas resulta que está casada con Craig, ha explicado por qué es mala idea cambiar de sexo a 007:

"[Ian Fleming] dedicó un montón de tiempo a escribir este particular personaje, que es particularmente masculino y se relaciona de un modo particular con las mujeres. ¿Por qué no crear tu propia historia en lugar de saltar sobre los hombros y ser comparada con todos esos otros predecesores masculinos? Las mujeres son realmente fascinantes e interesantes, y deberían tener sus propias historias."