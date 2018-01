Denis Villeneuve afirma que su 'Dune' será "Star Wars para adultos"

Tras el éxito de 'La llegada' ('Arrival') y el agridulce resultado de 'Blade Runner 2049' —muy aplaudida pero con escasa fortuna en taquilla—, Denis Villeneuve continuará narrando historias de ciencia-ficción con una nueva versión de otro título de culto, 'Dune' tras rechazar dirigir la próxima aventura de James Bond.

El director confiesa que es fan de la saga 007 y le encantaría dirigir a Daniel Craig en la piel del espía, pero ha confirmado que la adaptación de la obra de Frank Herbert será su siguiente trabajo. Y el proyecto no puede ser más prometedor con él al mando, ahora ha dejado unas nuevas declaraciones que elevan aún más las expectativas sobre la nueva 'Dune':

"La mayoría de las ideas principales de Star Wars proceden de Dune así que va a ser un desafío abordar esto. Mi ambición es hacer la película de Star Wars que nunca vi. En cierto modo, es Star Wars para adultos. Ya veremos."

Ya hemos hablado de las influencias de George Lucas para crear 'Star Wars' y tal como apunta el realizador canadiense, 'Dune' es una de las más importantes (aunque quizá es exagerado decir que "la mayoría de las ideas principales" procede de esa obra). Una 'Star Wars' para adultos suena sencillamente fabuloso, e imagino que alegrará a todos los que opinan que 'Star Wars: Los últimos jedi' fue demasiado infantil y cómica.

Recordemos que la historia de 'Dune' fue llevada a la gran pantalla por David Lynch en 1984, convirtiéndose en un gran fracaso de crítica y público que, no obstante, con el tiempo se ha revalorizado y se ha visto que no merecía tantos palos, a pesar de que evidentemente no es una gran adaptación. Otro cineasta que quiso trasladar 'Dune' al cine fue Alejandro Jodorowsky, tal como refleja el documental 'Jodorowsky's Dune', que recopila sus ideas y conceptos. Villeneuve afirma que le interesa la visión del chileno pero no piensa retomar su viejo proyecto:

No. Porque Jodorowsky es un visionario muy particular. Tiene una visión muy fuerte y única. Soy una persona totalmente diferente. Sería muy insolente y arrogante por mi parte intentarlo. Me encantaría hablar con él. He querido conocerle desde hace mucho tiempo. Creo que es un cineasta fantástico y me habría encantado ver su Dune. Creo que habría sido una película de Jodorowsky muy particular. ¿Habría sido la visión que tengo para Dune? Muy alejada.

Herbert escribió seis novelas de 'Dune' y siempre que Hollywood adapta una saga literaria existe la duda de cuál es el plan. Tenemos el caso reciente de 'La torre oscura', donde se olvidaron de ser fieles a los libros para crear una pequeña trama que pretendía llegar a todo el mundo, no sólo fans de la obra original; el fracaso en taquilla y las malas críticas fueron un justo castigo y debería ser un toque de atención para el futuro.

Villeneuve revela que por ahora van a centrarse en la primera novela de 'Dune', publicada en 1965, y aunque está abierto a la posibilidad de realizar una secuela, avisa que, de momento, sólo hay un proyecto. Puede que finalmente no se haga. Y de hecho, el director confiesa que no tienen todavía un guion terminado y aceptado por todos —Villeneuve trabaja con Eric Roth, conocido por 'Forrest Gump' o 'Munich'—.

"La idea es empezar por el primer libro. Podría estar involucrado en una o dos películas. Si esto ocurre. Ésa es la cuestión. Hoy me estás preguntando sobre un proyecto que no existe todavía. Estoy acostumbrado a hablar sobre proyectos cuando están rodados, finalizados, cuando estoy en la sala de montaje o voy a estrenar la película. Hablas de algo real. Ahora mismo, quizá en tres semanas o dos meses descubra que nadie está de acuerdo con el guion, o que se hará con otro director. Puede pasar. ¿Y cuando se hará la película? Todo es teoría ahora mismo."

Habrá que tener fe y esperar que todo salga bien. En ti confiamos, Villeneuve.