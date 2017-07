De Niro, Pacino, Pesci y Keitel confirmados en 'The Irishman': ¡Scorsese ya tiene nuestro dinero!

Si el simple y llano hecho de tener un nuevo filme del infalible Martin Scorsese en el horizonte no os sube las pulsaciones y os dilata las pupilas, no os preocupéis, porque el reparto de 'The Irishman', lo nuevo del director tras 'Silencio', acaba de confirmar varias nuevas incorporaciones que os van a hacer salivar como nunca.

Como si de Nick Furia se tratase juntando a sus Vengadores, el bueno de Marty va a juntar en su supergrupo particular —agárrense que vienen curvas—, nada más y nada menos que a los ya confirmados Robert De Niro y Al Pacino, a los que hay que sumar la reciente llegada de Joe Pesci y Harvey Keitel. Todos ellos, a excepción de Pacino, veteranos colaboradores del realizador que conforman un casting, cuanto menos, de ensueño.

Reunir a semejante grupo de estrellas no ha sido en absoluto sencillo. Junto a la larga negociación por el contrato de Al Pacino —actualmente en proceso de cierre—, está el temperamento de un Joe Pesci que, dicen las malas lenguas, rechazó la oferta cerca de cincuenta veces para, finalmente, terminar firmando un acuerdo esta misma semana que permitirá tener en la gran pantalla al unísono al mítico trío de actores italoamericanos.

'The Irishman' cuenta con un presupuesto que ronda los 100 millones de dólares y, pese a estar producida por Netflix, se espera que tenga un estreno reducido en salas de cine para poder optar a los Oscars en la temporada de premios. Aún sin fecha de estreno, este thriller criminal adapta la novela "I Heard You Paint Houses", girando en torno a Frank Sheeran, mafioso apodado como "el irlandés" al que se le atribuyen más de 25 asesinatos.