Disney elige a Juan Carlos Fresnadillo para dirigir el remake de acción real de 'Merlín el encantador'

Después de cintas como 'Maléfica', 'Cenicienta' o la fantástica 'El libro de la selva' dirigida por Jon Favreau el pasado 2016, queda más que claro que la todopoderosa Disney ha encontrado una auténtica gallina de los huevos de oro en los remakes de acción real de sus clásicos animados —cifras como los más de 1.250 millones de dólares recaudados por la nueva 'La bella y la bestia' son buena muestra de ello—.

Pues bien, con un futuro plagado de live actions, la casa de Mickey Mouse ya ha encontrado director para su próximo proyecto: una nueva versión de 'The Sword in the Stone' —más conocida en nuestras tierras como 'Merlín el encantador'—, que firmó Wolfgang Reitherman en 1963. El encargado de traer de vuelta al joven Arturo y compañía será el realizador Juan Carlos Fresnadillo, que se encuentra actualmente en negociaciones, siendo el principal candidato para hacerse con las riendas de la producción.

El director tinerfeño, que encandiló a muchos con su ópera prima 'Intactos' y derrochó talento a espuertas con la brutal '28 semanas después', lleva apartado de la gran pantalla desde que dirigiese en 2011 'Intruders', estando vinculado desde entonces al mundo de la televisión como director y productor ejecutivo en series como 'Falling Water'.

'The Sword in the Stone' lleva en desarrollo desde 2015 de la mano del productor Brigham Taylor y del guionista Bryan Cogman, conocido principalmente por su labor en 'Juego de tronos'. Disney aún no ha anunciado una fecha para el regreso del mago Merlín, pero se espera que llegue a nuestros cines después de 'Mulan' —prevista para noviembre de este año—, y del trío compuesto por 'Dumbo', 'Aladdin' y 'El rey león', cuyos lanzamientos están fechados para 2019.