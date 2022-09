Disney se carga la única película de 'Star Wars' que tenía fecha de estreno y revoluciona su calendario de próximos lanzamientos en cines

Hace tiempo que Star Wars pasó a ser una franquicia televisiva y parece que así va a seguir, pues Disney acaba de retirar 'Rogue Squadron' de su calendario de estrenos. Por ahora era la única película de la saga creada por George Lucas que tenía fecha de llegada a los cines y ahora queda la duda sobre el futuro en la gran pantalla de la misma.

Lo cierto es que la noticia tampoco pilla por sorpresa. Anunciada a bombo y platillo a finales de 2020, 'Rogue Squadron' iba a suponer la llegada a una galaxia muy muy lejana de la directora Patty Jenkins. Casualidad o no, poco después llegó el fracaso de 'Wonder Woman 1984' y el proyecto no había terminado de despegar desde entonces, habiendo sido ya aplazado en su momento.

Ahora no quedaba otra que empezar a rodar si se quería llegar a tiempo al estreno previsto para el 22 de de diciembre de 2023 y finalmente se ha decidido quitar 'Rogue Squadron' del calendario de estrenos de Disney. Eso no supone su cancelación, pero sí que siembra dudas sobre si finalmente llegará a hacerse. Recordemos por ejemplo que todavía estamos esperando la trilogía de Star Wars de Rian Johnson, muy ocupado últimamente con 'Puñales por la espalda 2', que se nos prometió en 2017...

Sin embargo, no todo han sido malas noticias por parte de Disney, pues el estudio también ha puesto fecha de estreno a algunos de sus lanzamientos más potentes de cara a los próximos años.

'Next Goal Wings' (21 de abril de 2023)

(21 de abril de 2023) 'Haunted Mansion' (11 de agosto de 2023, antes el 10 de marzo)

(11 de agosto de 2023, antes el 10 de marzo) 'Wish' (22 de noviembre de 2023)

(22 de noviembre de 2023) 'Elio' , de Pixar (1 de marzo de 2024)

, de Pixar (1 de marzo de 2024) Remake de 'Blancanieves y los siete enanitos' (22 de marzo de 2024)

'Del revés 2' (14 de junio de 2024)

'Mufasa: The Lion King' (5 de julio de 2024)

(5 de julio de 2024) Película de Marvel por concretar (6 de septiembre de 2024, antes el 16 de febrero)

