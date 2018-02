El reboot femenino de 'El gran héroe americano' ya tiene protagonista

En septiembre del año pasado se confirmaba que el reboot que se estaba preparando de la mítica 'El gran héroe americano' ('The Greatest American Hero') iba a tener una protagonista femenina. El proyecto ha ido avanzando desde entonces y ABC al fin ha anunciado quien será la sustituta de William Katt: la elegida es Hannah Simone.

Simone es conocida principalmente por haber dado vida a Cece en 'New girl'. Dicha serie llega a su fin en 2018, por lo que en ABC no han dudado en aprovechar la ocasión para contar con sus servicios para interpretar a Meera en esta nueva 'El gran héroe americano'. Recordemos que la cadena ya había intentado otro reboot sin cambiar el sexo de su protagonista avalado además por la presencia de Phil Lord y Chris Miller, pero la cosa no salió adelante.

La nueva protagonista será una joven de raíces indias cuyas principales aficiones son el karaoke y beber tequila. De repente unos extraterrestres contactan con ella para entregarle un traje especial con el que podrá proteger a este mundo de múltiples amenazas. ¿El motivo? llevarlo puesto hace que adquieras increíbles superpoderes.

Detrás de este relanzamiento encontramos a Rachna Fruchbom y Nahnatchka Khan, conocidas por su participación en 'Recién llegados' ('Fresh Off the Boat'), creada por la segunda. Por ahora solamente tienen luz verde para hacer el episodio piloto, pero muy raro sería que la cosa se queda en nada. Simone ha rechazado múltiples ofertas para trabajar aquí y seguro que en ABC confían en que el tirón del original les ayude a conseguir un éxito fácil.

