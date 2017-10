Continúa el atracón de Stephen King: el remake de ‘Cementerio viviente’ ya está en marcha

No es ningún secreto que los mecanismos mediante los que se rige la industria cinematográfica norteamericana son, en muchas ocasiones, de lo más peculiares. Para ilustrar esto, no hace falta más que remitirnos al caso de 'It' —2017—, cuya producción se vio retrasada en parte y según dicen las malas lenguas por el fracaso del remake de 'Poltergeist' —filme en el que salía un payaso. Varios años después, 'It' se ha estrenado arrasando en la taquilla de medio mundo y dando lugar a lo que ya podríamos tildar de "Kingxploitation".

En cuestión de meses desde el triunfo de la cinta dirigida por Andy Muschietti hemos podido disfrutar de las adaptaciones de 'El juego de Gerald' y '1922' —ambas de Netflix—, y ya han sido anunciados futuros proyectos como la serie 'Castle Rock' para Hulu o un remake de 'Ojos de fuego'. Como era evidente, la cosa no iba a parar aquí, siendo próximo largo made in King en haber recibido luz verde una nueva versión de 'Cementerio viviente', ya adaptada en 1989 bajo la batuta de Mary Lambert.

Paramount Pictures, después de tantear a realizadores como Sean Carter —'Keep Watching'— o Johannes Roberts —'A 47 metros'—, ha terminado asignando el trabajo a Kevin Kolsch y Dennis Widmyer, responsables de la fantástica pieza mumblegore 'Starry Eyes'. Junto a ellos, Lorenzo di Bonaventura y Mark Vahradian se encargarán de las labores de producción.

La cinta original, escrita a cuatro manos entre el propio Stephen King y Steven Schneider, además de recaudar 57 millones de dólares tras una inversión de 11 millones, consiguió dejarnos a muchos en vela tras alimentar nuestras pesadillas infantiles. Veamos si Kolsch y Widmyer están a la altura y vuelven a ofrecer un nuevo referente de culto —pese a sus limitaciones— para las nuevas generaciones.