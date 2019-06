Enrique Urbizu tiene nueva serie en Movistar: el equipo de 'Gigantes' prepara un drama de bandoleros ambientado en Cádiz

Enrique Urbizu parece haberle cogido el gusto a la televisión ya que se encuentra de lleno en la preproducción de una nueva serie original de Movistar+. El director prepara junto a Miguel Barros y Michel Gaztambide, con los que colaboró en 'Gigantes', un nuevo drama criminal ambientado en la Cádiz del siglo XIX.

Pocos detalles conocemos de esta nueva serie... y ni siquiera desde Movistar han anunciado su título. De momento sabemos que la serie girará en torno a un grupo de bandoleros y que su rodaje arrancará en el último cuatrimestre de 2019.

El drama comenzará cuando Lucía "La Llanera" sale de prisión tras 17 años condenada por bandolerismo. Buscando la paz y tranquilidad que le ha sido robada todos estos años se verá inmersa en una guerra entre el Gobernador de Cádiz y los más célebres bandoleros de la zona: el Aceituno y el Lagartijo. En palabras de Urbizu:

“Esta es una historia sobre una tierra dura, cruel y bellísima, en unos tiempos, los primeros años del siglo XIX, decisivos en la historia de España y protagonizada por unas gentes, hombres y mujeres, sin hogar, todos supervivientes y que con sus pecados también definieron su tiempo”

Aunque estoy seguro que terminará siendo una serie apasionante, de momento la sinopsis oficial no me dice demasiado. Me temo que tendremos que esperar a saber más detalles, pero tengo curiosidad por ver cómo se desenvuelven Urbizu, Barros y Gaztambide en un drama de época como este.