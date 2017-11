Ésta es la protagonista del remake de 'Mulan' que prepara Disney

Disney se lo ha tomado con calma con el casting de la adaptación en imagen real que están preparando de 'Mulan'. Ya habían fichado a Niki Caro para dirigirla y el estudio al fin ha concluido su búsqueda de la protagonista anunciando que Liu Yifei, quien en alguna ocasión también ha sido acreditada por el nombre de Crystal Liu, va a dar vida a la heroína asiática.

Liu Yifei no es una actriz demasiado conocida fuera de Asia, pero en su haber hay papeles en cintas como 'El reino prohibido' ('The Forbidden Kingdom'), 'Venganza blanca' ('Hong men yan chuan qi'), 'Desterrado' ('Outcast') y 'Once Upon a Time'. Además, en China es muy popular y debido a su imagen dulce y delicada es conocida por el apodo de "Hermana hada".

La joven actriz no lo ha tenido nada fácil para hacerse con el papel, ya que Disney ha realizado una exhaustiva búsqueda en la que se centraban en la búsqueda de ciertos requisitos: que fuera creíble en el manejo las artes marciales, que pudiera hablar inglés y que transmitiera la imagen de ser una estrella. A todo eso había que añadir la necesidad de respetar el origen étnico del personaje, lo cual reducía mucho sus opciones.

Recordemos que Mulan tenía la voz de Ming-Na Wen en la versión animada de 1998, titulo que logró más de 300 millones de dólares y que fue uno de los últimos Clásicos Disney que funcionó bien en taquilla antes de encadenar varios fracasos -dudo mucho que nunca lleguemos a ver una adaptación en imagen real de 'Chicken Little' o 'Zafarrancho en el rancho' ('Home on the Range')-. También hay cambios en el guion, el cual viene firmado en esta ocasión por Rick Jaffa y Amanda Silver -'Jurassic World'-.

Inicialmente estaba previsto que esta nueva 'Mulan' llegase a los cines en 2018, pero ahora Disney baraja la idea de que se estrene en 2019. ¿Le dará tiempo a Sony a adelantarse con la versión que están preparando de la misma historia?

