La franquicia 'Objetivo' de Gerard Butler tiene en marcha tres nuevas películas y spin-offs televisivos

'Objetivo: La Casa Blanca' fue un éxito de taquilla modesto -costó 70 millones y recaudó 170-, pero vivimos una época en la que las franquicias se valoran más que nunca en Hollywood. Eso llevó a dos secuelas que tampoco han ido mal en taquilla, por lo que ahora el productor Alan Siegel ha dejado caer que ya hay en marcha tres entregas más y spin-offs televisivos orientados al mercado internacional.

Un plan muy ambicioso

Llama sobre todo la atención esto último, pero Siegel ya ha apuntado por dónde podrían ir los tiros: "Si lo hacemos en India, la estrella de la serie podría aparecer en 'Angel Has Fallen 40. Podría ser una relación simbiótica". Mal pensado no está. Primero presentar al protagonista de la serie en una película con distribución mundial y luego sigues exprimiéndole en la pequeña pantalla.

Entre las tres primeras entregas se ha conseguido una recaudación de 500 millones de dólares, pero llama la atención que un plan así de ambiciosa llegue después de que 'Objetivo: Washington D.C.' se haya convertido en la entrega menos taquillera. A cambio, Siegel ha ido ajustando el coste de cada nueva pelicula, porque la primera costó 70, la segunda 60 y la tercera bajó hasta los 40.

Por mi parte, me lo pasé bien con 'Objetivo: La Casa Blanca' y luego he ido disfrutando menos con cada nueva entrega, así que no puedo decir que esté deseando saber cuál será la siguiente aventura de Mike Banning. Sospecho que Gerard Butler no pensará lo mismo, pues sus mejores años en Hollywood hace mucho que quedaron atrás y siempre está bien tener una franquicia a la que recurrir para seguir teniendo trabajo.

Vía | Slash Film