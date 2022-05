'Godzilla vs. Kong 2' ficha a su nuevo protagonista: la próxima película del MonsterVerse reunirá a Dan Stevens con el director de 'The Guest'

Hace cosa de un par de meses os contaba que, después de pisar a fondo el acelerador, la gente de Legendary Entertainment había no sólo dado luz verde a una secuela de 'Godzilla vs. Kong', sino que ya había puesto fecha al inicio de su fase de fotografía principal en este mismo 2022. Una locura si tenemos en cuenta que el primer duelo entre el simio y el lagarto se estrenó en marzo de 2021.

El mono, el lagarto y el guapo

Pues bien, después de la sorpresa, Deadline ha confirmado nuevos detalles sobre la siguiente piedra en el MonsterVerse. El primero de ellos es que Adam Wingard volverá a ponerse al mando del largometraje ocupando de nuevo el asiento del director en un trabajo que le reunirá con un antiguo colaborador en la que, bajo mi punto de vista, es la mejor película del de Tennessee.

Y es que 'Godzilla vs. Kong 2' ha encontrado en Dan Stevens a su actor protagonista. El británico, además de haber participado en producciones como 'Legion', 'El apóstol' o 'Downton Abbey', encabezó en 2014 el reparto del fantástico thriller de acción de espíritu ochentero 'The Guest' bajo las órdenes de Wingard. Un fichaje que hace pensar que la potencial 'The Guest II', en la que el realizador y su guionista Simon Barrett ya están pensando, podría estar más cerca que nunca.

Por el momento no hay más detalles sobre la próxima 'Godzilla vs. Kong' pero, además de que esta vez se de a los humanos un tratamiento más apetecible, sólo queda desear que repita las cifras en taquilla de su predecesora, que revolucionó el box office pandémico cosechando unos sorprendentes 468 millones de dólares en todo el mundo pese a su estreno simultáneo en HBO Max.