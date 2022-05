'The Guest II' podría ser una realidad: Adam Wingard ya está pensando cómo traer de vuelta al letal David en una secuela

Ya han pasado ocho años desde que Adam Wingard estrenase la que no sólo considero su mejor película, sino uno de mis títulos de cabecera desde que pude disfrutarlo en un pase de Sitges que recuerdo casi como una experiencia catártica: ese revival de acción ochentero protagonizado por Dan Stevens y estrenado bajo el título de 'The Guest'.

Música inspiradora

Desde entonces, la idea de una secuela ha estado rondando los sueños de los fans del título de 2014 que, este mismo año, obtuvimos una grata sorpresa en forma de banda sonora falsa. En el April's Fools Day, Wingard publicó un disco —o más bien discazo— titulado 'The Guest II: Original Soundtrack' con 12 cortes compuestos por diferentes artistas a golpe de sintetizador que vestirían el hipotético regreso de David a la gran pantalla.

Pero, en última instancia, parece que lo que empezó como una broma ha llevado al director y a su guionista de cabecera Simon Barrett a un "espacio mental creativo" en el que están dando vueltas a cómo perfilar una segunda parte del largometraje. Así lo ha contado el propio Wingard en una entrevista con Empire.

"Nos empujó tanto a Simon [Barrett] como a mí a un espacio mental creativo. Estamos hablando sobre desarrollar una secuela potencial como un proyecto real. [A Dan Stevens] le encantaría hacerlo. Tal vez lo más interesante no sea hacer una secuela de 'The Guest', tal vez sea hacer una miniserie, algo con lo que podamos comprometernos por completo".

Adam Wingard considera que, 'The Guest' "Es, probablemente, mi película favorita de las que he hecho. Creo que es en la que pude proyectar la mayor parte de mí mismo". Pues bien, ya sea en forma de largo o de miniserie, no puedo esperar a ver materializado el regreso del misterioso y carismático supersoldado de Stevens que, por cierto, se reunirá con el director en 'Godzilla vs. Kong 2'. Parece que los astros se están alineando para que 'The Guest II' se haga realidad.