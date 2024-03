Grandes noticias para los fans de 'New Amsterdam'. En marcha una secuela futurista de la aclamada serie médica con Ryan Eggold

Poco más de un año después de que nos despidiésemos del Dr. Max Goodwin tras cinco temporadas, la cadena norteamericana NBC está preparando una serie que servirá de secuela para 'New Amsterdam', el drama médico protagonizado por Ryan Eggold que llevará por título 'New Amsterdam: Tomorrow'.

Creada por David Schulner, el creador de la serie original, este probable spin-off tomará las líneas maestras de la original siguiendo a la directora médica de un hospital: la doctora Luna Goodwin, la hija ya crecida de Max. Personaje que ya vimos en su versión adulta en el el último episodio de la serie, interpretado por Molly Griggs.

IA médica

De esta manera esta secuela se ambientaría unos 30 años en el futuro —durante la serie original, Luna es todavía una niña pequeña (encarnada por Nora y Opal Clow)— y la idea es explorar en esta nueva ficción las maneras en las que la inteligencia artificial podría ayudar a desarrollar los avances médicos en el porvenir.

Una secuela que no es sorprendente teniendo en cuenta que la decisión de terminar la serie en la quinta temporada pilló un poco por sorpresa a los fans. La serie tenía datos de audiencia nada malos (aunque en declive) y su popularidad online y en streaming era bastante sólida.

No está claro, eso sí, que Molly Griggs regrese para interpretar a la protagonista a pesar de su aparición como el personaje titular en dicho final de serie. De momento, 'New Amsterdam: Tomorrow' no cuenta con ningún actor asociado al proyecto pero se descarta que Eggold esté involucrado en ello.

Y es que ahora mismo el proyecto se encuentra en una fase de desarrollo, con Schulner como guionista principal y productor ejecutivo y Peter Horton también repetirá tanto como productor y director.

En Espinof: