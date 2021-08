Hay vida después de Marvel: Chris Evans y Scarlett Johansson protagonizarán 'Ghosted', una aventura de acción romántica de Apple Studios

Mucho ojo con lo que os traigo a continuación, porque la gente de Apple Studios se ha propuesto que suframos un colapso por acumulación de gente guapa en pantalla. Y es que 'Ghosted', descrita como una aventura de acción romántica, reunirá de nuevo a Scarlett Johansson y Chris Evans después de su última colaboración juntos en 'Vengadores: Endgame'.

Un proyecto con grandes nombres

El largometraje, aún en fase de preproducción, está escrito por Paul Wernick y Rhett Reese, responsables de ambas partes de 'Deadpool' y 'Zombieland', y de la '6 en la sombra' de Michael Bay. Según ha trascendido, el dúo de guionistas fueron los creadores de la idea original y se la vendieron a Skydance mediante un pitch que consiguió dar luz verde al proyecto.

Ocupando el asiento del director tendremos a Dexter Fletcher, que dará el salto a la acción tras haber hecho doblete en el terreno de los biopics musicales tras terminar de dar forma a la convulsa 'Bohemian Rhapsody' y después de firmar la notable 'Rocketman', centrada en la figura de Elton John.

'Ghosted', de la que aún no han trascendido más datos sobre fechas de inicio de rodaje o detalles argumentales, se sumará a una lista de películas protagonizadas por Johansson y Evans que se remonta a mucho antes del Universo Cinematográfico de Marvel. Su primer trabajo juntos 'The Perfect Score (La puntuación perfecta)', de 2004, está a punto de cumplir su veinte aniversario, y tres años más tarde volverían a coincidir en 'The Nanny Diaries (Diario de una niñera)'. Veremos si su química se mantiene intacta.