Jesse Plemons y Elizabeth Olsen protagonizarán 'Love and Death', la nueva miniserie de David E. Kelley para HBO Max

La factoría de David E. Kelley sigue su curso y su próxima serie para HBO Max se está materializando poco a poco y ha fichado a uno de sus coprotagonistas: Jesse Plemons ('Estoy pensando en dejarlo') encabezará junto a Elizabeth Olsen ('Bruja Escarlata y Visión') el cartel de la miniserie 'Love and Death'.

Basada en un caso real, el drama girará en torno a dos parejas asiduas a la iglesia y que viven una vida tranquila en Texas. Todo parece ir tranquilo hasta que Candy Montgomery (interpretada por Olsen) asesina a su amiga Betty Gore con un hacha en 1980. Todavía no ha trascendido del todo el reparto principal de la serie. Sí que sabemos que Plemons interpretará a Allan Gore, el marido de la víctima.

Kelley crea el drama a partir del material del libro 'Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs' y distintos artículos de Texas Monthly como “Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II”. Lesli Linka Glatter se encarga de la dirección y Nicole Kidman tendrá su rol de productora.

Se repite así el dueto de productores Kelley / Kidman, que después de 'The Undoing', en un par de meses estrenará 'Nine Perfect Strangers', serie original de Hulu que llegará a España vía Amazon Prime Video y que encabeza la veterana actriz.