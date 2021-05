El nuevo tráiler de 'Nine Perfect Strangers' desvela su fecha de estreno: la nueva serie de David E. Kelley y Nicole Kidman se verá en Amazon

La plataforma estadounidense Hulu acaba de anunciar, nuevo tráiler mediante, la fecha de estreno de la prometedora nueva colaboración entre Nicole Kidman y David E. Kelley: 'Nine Perfect Strangers' comenzarán su andadura el próximo 18 de agosto.

La noticia viene horas después de que supiésemos que Amazon había adquirido los derechos de distribución global de la miniserie, por lo que en vez de en Disney+ será Prime Video la encargada de estrenarla fuera de Estados Unidos y China. Desde la plataforma de Bezos aún no han anunciado los planes para el estreno de este thriller.

Compuesta por ocho episodios, 'Nine Perfect Strangers' está basada en la novela de Liane Moriarty ('Big Little Lies'). La historia gira en torno a un retiro de sanación dirigido por Masha (Nicole Kidman), al que acuden otros nueve desconocidos que no se imaginan por lo que están a punto de pasar.

Ojo al reparto, porque junto a Kidman, están Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone y Manny Jacinto.

En el guion, junto a Kelley están John Henry Butterworth como coshowrunner y Samantha Strauss cerrando la sala. Jonathan Levine dirige.