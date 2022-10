Joaquin Phoenix y Rooney Mara se reúnen una vez más a las órdenes de Pawel Pawlikowski: 'The Island' es el esperado regreso del director de ‘Cold War’

A pesar de que los inicios de Pawel Pawlikowski en la gran pantalla se remonten a un ya lejano 1998, cuando estrenó 'The Reporter', no fue hasta tres largometrajes y quince años después que el cineasta polaco pasase a formar parte de la conversación cinematográfica internacional gracias a su maravillosa —y oscarizada— 'Ida' y a una igualmente soberbia 'Cold War' que le sirvió para recibir una nominación al Óscar a la mejor dirección.

Un reparto de lujo para un director de lujo

Cuatro años después de su brillante romance monocromático ambientado en la Polonia comunista, el de Varsovia ya prepara su nuevo proyecto; un thriller producido por FilmNation Entertainment que se estrenará con el nombre de 'The Island' y que contará con dos de los intérpretes más prestigiosos del panorama actual como pareja protagonista.

Estos no son otros que Joaquin Phoenix, que actualmente tiene tres proyectos en su futuro inminente tan jugosos como 'Joker: Folie à Deux' de Todd Phillips, 'Disappointment Blvd.' de Ari Aster y la 'Napoleon' de Ridley Scott; y una Rooney Mara que se está posicionando de cara a la próxima temporada de premios gracias a su último trabajo en 'Women Talking' de Sarah Polley.

En lo que respecta a su historia, la sinopsis del filme nos da una buena pista de lo que nos espera en 'The Island':

"[La película] sigue a una atractiva pareja americana en los años 30 que da la espalda a la civilización para construir su propio paraíso privado en una isla desierta y vivir de la tierra. Pero después de que un millonario que pasaba cerca con su yate sin que se diesen cuenta les convierta en una sensación de los tabloides, una condesa autoproclamada aparece de la nada con sus dos extraños amantes y planea apoderarse de la isla y construir un hotel de lujo. Esta condesa europea y su séquito empiezan a amenazar el Edén que ha construido la pareja y los frentes de batalla comienzan a dibujarse rápidamente. Así, comienza una guerra psicológica mientras la seducción y los celos descienden hasta la infidelidad sexual, la traición y, finalmente, el asesinato, al mismo tiempo que la propia naturaleza se vuelve contra estos intrusos".

Con esta premisa tan intensa, con su máximo responsable y con su elenco de lujo, no puedo esperar a echarle el guante a una 'The Island' que comenzará a rodarse el próximo 2023 en una fecha aún por determinar. Por supuesto, aún no tiene fecha de estreno prevista, así que, como de costumbre, toca armarse de paciencia.

