"¿Por qué cojones hace eso?". James Gunn dejó la escena más polémica de 'Superman' en la película pese a la reacción del público de prueba y de su equipo

A finales de los años 20, Harold Lloyd, el mítico cómico del cine mudo (protagonista de la imprescindible 'El hombre mosca') quería que el público quedara totalmente satisfecho con sus películas. Por eso, en 1928, hizo algo totalmente inédito: juntó a un grupo de personas variopinto para opinar sobre sus futuros estrenos, en lo que más adelante se ha convertido en una práctica habitual de Hollywood. Y no todas las películas sobreviven al juicio del pase de prueba.

¡Super-ardilla!

Una que estuvo a punto de ser recortada fue el 'Superman' de James Gunn, y por la cosa más tonta: durante el ataque de un monstruo gigantesco, el superhéroe de Metrópolis ocupa su tiempo -y su supervelocidad- en salvar a una ardilla que está a punto de ser pisoteada. Es una escena que no solo muestra empatía y bondad en Superman, sino que, además, recalca el hecho de que nadie muere bajo su guardia si puede evitarlo. Ni siquiera una ardilla. Sin embargo, tan y como le ha contado Gunn a Rolling Stone, se convirtió en todo un problema durante la post-producción de la película.

Fue probablemente el segundo -o tercer- mayor debate de la película. Porque se lo enseñamos al público de prueba y a algunas personas no les gustó la ardilla. Decían, "¿Por qué cojones va a salvar a una ardilla? ¿Por qué pierde tiempo salvando a una ardilla?". Hay un montaje donde lo corté y pensaba "Echo mucho de menos a la ardilla. Tiene que salvar a la ardilla". Además, había problemas geográficos con el lugar donde acababa si no le enseñábamos volando hacia la ardilla. Así que puse la ardilla otra vez en la película pese a las protestas de algunas de las personas de mi equipo.

Francamente, una reunión de dos horas para tratar el tema de la ardilla parece sacado de 'The Studio', pero debió existir, porque no es la primera vez que Gunn habla sobre el tema, como ya afirmó a The New York Times: "Mucha gente era anti-ardilla. Pensaron que era demasiado. Y yo creo que todo se reduce a '¿Te gustan las ardillas o no?'". Y, siendo honestos, ¿a quién no le gustan las ardillas?

