Kevin Smith resucita la secuela de 'Mallrats': el cineasta ya escribe la continuación de su película de culto

A Kevin Smith se le dan bien muchas cosas. Tan pronto dirige un clásico como 'Clerks', clava un discurso motivacional en una universidad, o escribe un cómic de órdago como 'Quiver', su arco de 10 números de 'Green Arrow'. Pero, sin duda, lo que mejor se le da al de New Jersey es anunciar proyectos para, después, bajarse del burro a los pocos meses.

Pero que no cunda el pánico, porque después de jurar, perjurar y confirmar que 'Clerks III' está en marcha —ahora sí, de verdad de la buena—, el bueno de Kevin ha publicado en su cuenta de Instagram un resumen de 2019 donde anticipa que ya está trabajando en el guión de 'Twilight of the Mallrats', la secuela de la tronchante 'Mallrats' de 1995.

Esta no es la primera vez que Smith ha intentado traer de vuelta a Brodie, TS y compañía. En 2015, 'MallBrats' —la primera secuela que se barajó para la gran pantalla— cayó en saco roto debido a problemas de derechos con Universal Pictures; un fracaso que el director convirtió en una oportunidad para realizar una serie de diez episodios que tampoco llegó a buen puerto en Universal TV.

Dicen que a la tercera va la vencida, y yo no podría estar más entusiasmado con la idea. Y es que, aunque la 'Mallrats' original fuese un batacazo en taquilla, su merecida reconversión en filme de culto hizo que su existencia llegase hasta mis oídos cuando era un preadolescente, acompañándome en los inicios de mi periplo cinéfilo. Dicho esto, a tope con 'Twilight of the Mallrats'.