Mads Mikkelsen y Bryan Fuller se reúnen de nuevo para la próxima película de terror del creador de 'Hannibal'

Puede que esto no sea el anuncio esperado de la temporada 4 de 'Hannibal', pero sus fans están de enhorabuena porque podrán ver al actor Mads Mikkelsen reuniéndose con el creador de la serie, Bryan Fuller, para su debut como director de cine, 'Dust Bunny', que también estará escrita por él.

La producción está programada para comenzar en enero de 2023 y según las primeras informaciones, la película sigue a una niña de ocho años que solicita la ayuda de su intrigante vecino para matar al monstruo debajo de su cama que cree que se comió a su familia, en lo que será "una vuelta a las películas de terror familiares de los años 80”, según comenta Deadline. Nadie sabe qué papel tendrá Mikkelsen, pero ha demostrado su versatilidad y encanto al interpretar al icónico Hannibal Lecter.

