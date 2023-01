Michael Giacchino pasa de dirigir para Marvel a Warner y vuelve al terror clásico: está en marcha un remake de 'La humanidad en peligro'

El compositor ganador del Óscar por 'Up', Michael Giacchino, hará su debut como director en la pantalla grande con una nueva versión de la película de ciencia ficción y terror de 1954 sobre hormigas gigantes 'La humanidad en peligro' (Them!), la sorpresa es que lo hará para Warner Bros, tras haber hecho su primer trabajo para Marvel en la televisión con 'La maldición del hombre lobo'.

Vuelta al cine clásico de terror

Giacchino se está reuniendo con guionistas con la esperanza de comenzar la producción "muy pronto". En la película original dirigida por Gordon Douglas, que pertenece a Warner Bros., se descubre un enorme nido de hormigas radioactivas en el desierto de Nuevo México y se convierte en una amenaza nacional cuando dos reinas y sus consortes escapan para establecer nuevos nidos. La búsqueda nacional que sigue culmina en una batalla en los canales y desagües pluviales de Los Ángeles.

Giacchino habló con Deadline para explicar por qué ha elegido este proyecto:

"Siempre hay una película en tu mente que nunca sale de tu cabeza. Para mí, es 'La humanidad en peligro'. No fue hasta mucho más tarde en mi vida que supe de qué se trataba: la era nuclear. Lo que amo de 'Them!' es exactamente como se llama: 'Them!', se trata del otro, lo desconocido que uno niega o no puede comprender. La versión actual se trata de la inmigración y de contar una historia sobre el tema a través de la lente de esta loca película de monstruos de ciencia ficción”

El compositor de grandes películas de franquicias como 'Spider-Man: No Way Home', 'Star Trek', 'The Batman', 'Rogue One' y más, ha estado buscando hacer sus propias películas durante bastante tiempo. El año pasado dirigió el especial de terror de Marvel Studios/Disney+, pero también dirigió previamente el corto 'Monster Challenge' y un episodio de Star Trek: Short Treks de Paramount+. Lo bueno es que Giacchino también planea hacer la BSO de su película y trabajar con su hermano, Anthony Giacchino, en la producción.