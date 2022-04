'Nimona': Netflix rescata la película de animación que Disney canceló (a pesar de estar casi acabada)

La compra de Fox por parte de Disney trajo mucha cola y supuso muchísimos cambios para ambas empresas. Por desgracia, no todas las compañías de Fox pasaron el corte y Disney se llevó por delante al estudio de animación Blue Sky, que cerró el año pasado.

A pesar de que apenas quedaba un año de producción para terminar la película, Disney canceló 'Nimona', la adaptación del aclamado cómic de ND Stevenson. Los responsables de la película prometieron que intentarían sacar la historia de Nimona adelante por todos los medios posibles, y parece que finalmente Netflix ha salido al rescate.

Tanto Netflix como Stevenson han confirmado que la película llegará a Netflix en 2023 y contará con las voces de Chloë Grace Moretz como Nimona, Riz Ahmed como Ballister Boldheart y Eugene Lee Yang como Ambrosius Goldeloin. Según reporta EW, la producción de la película se retomó el año pasado de la mano de Annapurna Pictures y DNEG Animation, uno de los estudios responsables de 'Ron da error'.

'Nimona' sigue a una cambia formas muy impulsiva que decide puede transformarse en prácticamente cualquier ser vivo y decide convertirse en la compinche de un supervillano. Aunque en un principio a Ballister Blackheart no le convence mucho la idea, Nimona pronto puede ayudar al caballero caído en desgracia a probar su inocencia por un crimen que no cometió y desentrañar una profunda red de mentiras tejida por el gobierno.

El cómic original de Stevenson se hizo muy popular en internet por su mezcla de ciencia ficción y fantasía y por su buena representación queer. Ya cuando se anunció la cancelación de la película, varios empleados de Blue Sky denunciaron que desde Disney no estaban muy contentos con el contenido LGTBI de la película, incluyendo un beso entre la pareja homosexual protagonista, y los ejecutivos habría presionado para que se eliminase.

Nimona is coming to Netflix!



In a future medieval land, shapeshifter Nimona @ChloeGMoretz bursts into the lives of heroic knights @rizwanahmed + @EugeneLeeYang and blows up everything they believe in. An epic animated film adapted from the groundbreaking comic by @Gingerhazing pic.twitter.com/VVzQhkH3lS