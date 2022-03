Los empleados de Pixar denuncian que Disney recorta el contenido LGTBI: "Incluso si fuera la respuesta para solucionar la discriminación, se nos prohibe crearlo"

Esta semana, Disney está de nuevo en el punto de mira por el apoyo económico de la compañía a la propuesta de ley 'Don't Say Gay' en Florida, que impediría hablar de cualquier tipo de contenido LGTBI en las escuelas. Muchos trabajadores del estudio ha criticado esta posición, y en concreto desde Pixar han denunciado que los ejecutivos de Disney exigieron eliminar ciertos momentos que pudieran incluir relaciones homosexuales de sus películas.

Bob Chapek, el actual presidente de Disney, envió un comunicado a toda la compañía este mismo lunes para responder a la nueva legislación en Florida. En su carta, Chapek declaraba que "el mayor impacto que la compañía puede tener es crear un mundo más inclusivo a través del contenido inspirador que producimos".

Este posicionamiento, mientras aparentemente Disney sigue financiando a grupos conservadores, no ha sentado bien entre muchos de los empleados de la compañía, especialmente entre los que pertenecen al colectivo LGTBI. En una declaración publicada por Variety de parte de "los empleados LGTBI de Pixar y sus aliados", los trabajadores del estudio han denunciado que desde Disney exigieron cortar "prácticamente cada momento que incluyese afecto excesivamente gay, a pesar de que hubiera protestas por parte de los equipos creativos y de los ejecutivos de Pixar".

La carta no ha sido publicada con una fecha concreta, pero también demanda que Disney suprima su apoyo a todos los grupos que defienden la propuesta 'Don't Say Gay' y que "se posicione públicamente" contra este tipo de legislaciones en Estados Unidos.

BREAKING: Today's statement by @Disney CEO Bob Chapek against the "Don't Say Gay" bill has failed to satisfy many Disney employees



A letter from @Pixar staff to Disney leaders, obtained by https://t.co/Gl6evXRDcZ, details their anger and demands



Follow along if interested pic.twitter.com/GJnne22mdy