Oscar Isaac será Solid Snake en la película de 'Metal Gear Solid' a las órdenes del director de 'Kong: La Isla Calavera'

Sony lleva años intentando llevar a la gran pantalla la popular franquicia de videojuegos 'Metal Gear Solid', pero el proyecto siempre se encontraba con el escollo de dar con el actor adecuado para interpretar a Solid Snake, su protagonista. Según desvela Deadline, ese problema se ha solucionado con el fichaje de Oscar Isaac.

La película de 'Metal Gear Solid' estará dirigida por Jordan Vogt-Roberts, principal responsable de 'Kong: La Isla Calavera' que lleva ya varios años trabajando en ella. Eso no quiere decir que el inicio del rodaje sea inminente, ya que Isaac tiene una agenda tan apretada que primero van a tener que encontrar un hueco en el que pueda darlo todo como Solid Snake.

Lo que ya tienen solucionado es el tema del guion, ya que corre a cargo de Derek Connolly, quien ya colaborase con Vogt-Robert en 'Kong: La Isla Calavera' y que en su haber también cuenta con los libretos de 'Jurassic World' y 'Pokémon: Detective Pikachu'.

A Isaac lo veremos próximamente en 'Dune' y 'The Card Counter', el nuevo trabajo tras las cámaras de Paul Schrader. Además, también está confirmada su presencia en 'The Great Machine' y 'Francis And The Godfather'. Ya veremos cuál rueda antes, pero seguro que en Sony dan prioridad absoluta a esta historia de un soldado especialista en infiltraciones para neutralizar amenazas terroristas...