Paddington salta a la televisión: el osito más entrañable quiere robarnos el corazón también en una serie animada de Nickelodeon

Si me pedís elegir una sola película de entre todas las que se estrenaron el pasado 2017 —y, ojo, que ese año nos regaló virguerías como 'Madre!' o 'La cura del bienestar'—, me quedaría con los ojos cerrados y sin pensarlo por un segundo con esa maravilla titulada 'Paddington 2', con la que Paul King me derritió por completo el corazón y me hizo echar la lagrimilla a golpe de ternura.

Sabiendo esto es más que comprensible que esté de celebración, porque el osito más famoso de Perú estará de vuelta antes de lo previsto. Aunque esta vez no aterrizará en la gran pantalla, sino que dará el salto al formato televisivo en una serie de animación CGI para Nickelodeon, coproducida por Studio Canal junto a David Heyman —productor de los dos largometrajes del personaje— y protagonizada por un Ben Whishaw que volverá a prestar su voz al plantígrado.

Las reacciones internas a la noticia no se han hecho esperar, y está claro que todos los involucrados están más que satisfechos con la nueva aventura de Paddington. Así ha hablado de ello Didier Lupfer, CEO de Studio Canal:

"Paddington es un personaje muy querido por todos en Studiocanal. Estamos increíblemente felices de estar de vuelta en su mundo presentando a nuevas generaciones su bondad, generosidad y espíritu."

Por su parte, Layla Lewis, vicepresidenta senior de partnerships de contenido en Nickelodeon, también ha mostrado su entusiasmo:

"No podemos esperar para dar la bienvenida a Paddington, uno de los personajes más queridos del mundo, a nuestra familia internacional Nickelodeon con una serie que le llevará por divertidas y emocionantes aventuras, mientras se mantiene fiel a su espíritu y honesto encanto."

Aunque la noticia sea excelente, —todo Paddington que podamos disfrutar es poco—, queda en el aire el futuro de la tercera entrega de la franquicia cinematográfica. Pero no hay que preocuparse, porque el propio Heyman ha confirmado que, como ya sabíamos, el cierre de la trilogía está en marcha —aunque, probablemente, no tendrá a Paul King ocupando el asiento de director—.

"No creo que Paul King dirija la tercera. Ya hizo las dos primeras, y estamos trabajando juntos en un nuevo proyecto. Paul es muy especial. Estamos desarrollando una tercera 'Paddington'. No tenemos un guión aún, tenemos un tratamiento en el que seguimos trabajando."

Mientras esperamos más información o material sobre el desembarco de Paddington en Nickelodeon, creo que lo más indicado será hacer unos cuantos sandwiches de mermelada y volver a disfrutar de las dos películas estrenadas hasta la fecha.