'Padre no hay más que uno' tendrá segunda parte: Santiago Segura repetirá al frente de la secuela del nuevo éxito del cine español

'Padre no más que uno' se ha convertido en uno de los grandes éxitos de este verano. La película dirigida por Santiago Segura ya ha superado los 10 millones de euros y sus responsables no han dudado en empezar a trabajar en una secuela de este remake de la cinta argentina 'Mamá no hay más que una'.

Uno de los motivos principales para dar luz verde tan rápido a 'Padre no hay más que uno' está en el hecho de que sus niños protagonistas siguen creciendo y básicamente juegan contrarreloj. Segura está actualmente escribiendo el guion junto Marta González de Vega, con quien ya colaboró en la primera entrega y también en 'Sin rodeos'.

Llegará en 2020

El objetivo es rodar la segunda entrega este mismo invierno para así poder estrenarla en verano de 2020. Un movimiento lógico, pues 'Padre no hay más que uno' llegó a los cines el pasado 1 de agosto y mal precisamente no le ha ido.

Segura volverá a contar con los principales protagonistas de la primera parte, pero, obviamente, también habrá novedades en el reparto para que no sea una mera repetición. Por su parte, Sony volverá a encargarse de su distribución en cines.

Recordemos que 'Padre no hay más que uno' contaba la historia de Javier, un hombre poco dado a ocuparse de las tareas del hogar. Un día su mujer se va de viaje y le deja solo con sus cinco hijos, una situación para lo que no está preparado y derivará en un absoluto caos.

