Pennywise regresará a la precuela de 'IT' con la misma cara. La serie que prepara Max contará de nuevo con Bill Skarsgård

Se disipan las dudas, Bill Skarsgård será el protagonista y productor ejecutivo de la precuela de 'It', la serie de Max 'Welcome To Derry', que de momento sigue siendo un título provisional. El actor volverá a interpretar el papel de Pennywise para aterrorizar a los niños de Derry, Maine, como en la exitosa película de New Line de 2017 y su secuela, 'It Chapter 2'.

Precuela para completar una adaptación faraónica

Producida por Warner Bros. Television, la serie reúne a Skarsgård con el director de las dos películas Andy Muschietti, la productora Barbara Muschietti y el coproductor Jason Fuchs, que han desarrollado juntos la adaptación televisiva del clásico de terror de Stephen King, así como los otros productores de las películas, Roy Lee y Dan Lin. Muschietti dirige cuatro de los nueve episodios de la serie.

Ambientada en el universo 'It' de King, 'Welcome To Derry' amplía la visión establecida por el cineasta en los largometrajes, que acumularon un total de 1.170 millones de dólares en todo el mundo. La serie parte de una historia de Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Fuchs basada en la novela, los hermanos además son los productores ejecutivos a través de su productora Double Dream, junto con Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Skarsgård, Shelley Meals, Lee y Lin.

Fuchs, que escribió el guión del primer episodio, y Kane ejercen de co-directores. Skarsgård se une a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar. Además esto supone el regreso de Skarsgård al universo televisivo en streaming de King y un reencuentro con WBTV tras protagonizar la serie de Hulu 'Castle Rock'.

