Primer vistazo a la precuela de 'La semilla del diablo' con la protagonista de 'Ozark'. La producción de Michael Bay ya tiene fecha de estreno y nuevos detalles

Un proyecto inusual

Ha estado bajo la alfombra durante mucho tiempo, pero lo cierto es que ya han pasado dos años desde que terminó el rodaje de un thriller psicológico que se anunció bajo el título 'Apartament 7A', presentado como el nuevo proyecto de la directora Natalie Erika James tras 'Relic', que va directo para Paramount+ y tiene el sello de Platinum Dunes, los artífices de 'Un lugar tranquilo', con supervisión de Michael Bay y John Krasinski. Poco después de que el rodaje llegara a su fin, empezaron a circular rumores.

Realmente, la película era una precuela secreta del clásico del cine de terror de 1968 'La semilla del diablo' y, efectivamente, es como Paramount la estrenará en EE.UU. y en algunos mercados internacionales el 27 de septiembre, inaugurando así la temporada de Halloween. A dos meses del estreno, la revista Vanity Fair ha desvelado varias imágenes de la película y un montón de detalles sobre las intrigas de la producción.

'Apartament 7A' parte de un guion original escrito por Skylar James que luego, reescribieron Natalie Erika James y Christian White, tras ser contratada la primera gracias al éxito de su ópera prima 'Relic'. La directora declaró a Vanity Fair:

"Nunca habría firmado para hacer un remake de una película tan clásica y fundamental. Pero ha sido un placer poder jugar con ese mundo y la caja de juguetes de la novela de Ira Levin y también con los personajes. Supongo que mi motivación para aceptarla fue sentir que había un viaje emocional diferente que explorar y hacerlo de una forma que se desviara un poco del género".

A la sombra de un clásico satánico

La película está protagonizada por Julia Garner, de 'Ozark', y tiene la siguiente sinopsis:

"Una joven bailarina en apuros (Garner) sufre una lesión devastadora y se ve arrastrada por fuerzas oscuras cuando una peculiar pareja de ancianos con buenos contactos le promete una oportunidad de alcanzar la fama. Ambientada en la ciudad de Nueva York de 1965, la película narra la historia previa al legendario clásico de terror 'La semilla del diablo', explorando lo que ocurrió al lado del apartamento antes de que Rosemary se mudara a él".

El papel de la actriz es el de Terry, la chica acogida Minnie y Roman Castevet en la película original. Terry (que en la original era Angela Dorian) se cruza con Rosemary en la lavandería del sótano de The Bramford. Terry le explica que los Castevet la rescataron de la indigencia y la drogadicción, acogiéndola en su casa y dándole alojamiento y comida gratis, pero el verdadero plan es más retorcido de lo que ella temía. La siguiente vez que Rosemary la ve, Terry está muerta en la acera de su edificio, tras haber caído en picado desde los pisos superiores.

La lavandería en 1968 y en 2024

No queda claro si la empujaron, se tiró ella misma o sufrió otro destino. La policía rescató una carta escrita por ella, pero no se sabe si es una nota de suicidio. En la película de Polanski, esa noche se oye a Minnie quejarse a través de las paredes: "¡Si me hubieras hecho caso, no habríamos tenido que hacer esto...! Habríamos tenido todo listo, en lugar de tener que empezar todo de cero". Acompaña a Garner en el reparto Dianne Wiest, quien interpreta a Minnie Castevet, la anciana vecina entrometida que adora secretamente al diablo.

Nuevas permutaciones de lo familiar

El papel le valió a Ruth Gordon el Oscar a la mejor actriz de reparto en 1969, pero West no parece haberse achantado, según la directora:

"Con Dianne se trataba de crear algo realmente distinto, porque Minnie es maravillosamente extravagante y prepotente a su manera. Incluso en las consideraciones sobre el vestuario, nos decantamos por siluetas más propias de los años cincuenta. Hay una chabacanería en su personaje que sin duda también está presente en la película original, pero le dimos un pequeño giro para hacerla nuestra.

El método de Gordon de hablar con un acento neoyorquino que es como el aire que se escapa lentamente del globo de un niño, pero la esencia de Ruth sigue estando en este personaje más grande que la vida, aunque nuestra inspiración básica fue la actriz de doblaje de Betty Boop, Mae Questel. Tiene un ligero toque del Bronx".

Jim Sturgess, Kevin McNally, Marli Siu , Andrew Buchan, Rosy McEwen o Kobna Holdbrook-Smith son algunos de los nombres del reparto que rodean a Terry, una aspirante a artista como el marido de Rosemary, alejada de su mundo por una lesión en el baile que aparca su carrera y la lleva al borde de la pobreza y a una agobiante adicción a las drogas. Por ello, accede a ofertas y promesas a pesar de anticipar una motivación espeluznante que le llevará a la violación física por parte de una entidad demoníaca.

En la original, Guy, el marido de Rosemary, aspirante a actor, conoce el plan de los Castevet, mientras que en 'Apartamento 7A' la motivación está más desinformada.

"La película trata tanto de Terry y de su capacidad para utilizar su cuerpo en su oficio, pero también de cómo se utiliza en su contra.bLa agresión sexual repercute en el resto de la película y en lo insegura que se siente en su propio cuerpo. El tema de la privación de la autonomía corporal es, obviamente, muy fuerte también en la primera película".

La primera Rosemary

Hay puntos en común alrededor del body horror y los horrores de la independencia corporal femenina que se comparten de forma casi inevitable con 'La primera profecía', ya que en ambos casos se busca traer al anticristo y se ha implementado a presencia del miedo obstectricio, siempre teniendo en cuenta que la gran inspiración en la precuela de 'La profecía' es la obra maestra de Polanski.

Al principio, Terry sospecha que es ella la que se aprovecha de la aparentemente anciana pareja, pero también se equivoca. Según la directora:

"Una diferencia clave entre Rosemary y Terry es que Rosemary empieza como una víctima casi desventurada de las decisiones que ha tomado su marido, y luego es su viaje para descubrir la conspiración que la rodea y el horror que eso supone. Creo que Terry casi encarna tanto a Rosemary como a Guy. Terry es a la vez el recipiente y una parte activa del intercambio fáustico. Sigue habiendo una conspiración más amplia a su alrededor, y la hacen sentirse cómplice de su propia agresión, lo que en cierto sentido es aún más horrible".

Entre otros temas inexplorados se encuentra el miembro del aquelarre conocido como la Sra. Gardenia (Tina Gray), que no se vio en la película de 1968, ya que es a su apartamento al que se muda la joven pareja. En cuanto al edificio de en sí, es uno de los elementos más fieles al Bramford de la vida real, el famoso edificio Dakota del Upper West Side de Manhattan, terminado en 1884 y que ha quedado marcado para siempre desde 1980, cuando John Lennon, residente del edificio, fue asesinado en el exterior cuando llegaba a casa desde un estudio de grabación.

Why can't we be friends?

'Apartamento 7A', sin embarto, se rodó en Londres, por lo que el diseñador de producción Simon Bowles recreó los espacios vitales del Nueva York de los años sesenta en escenarios sonoros.

"Realmente intentamos igualar el Dakota de la película original. Lo más importante del Bramford es que es un edificio de estilo gótico que tiene un sentido innato de la historia, y su grandiosidad, los techos altos y los acabados son tan opresivos que intentamos representarlo como si no tuviera vida propia, sino que guardara muchos secretos".

Jeff Grossman, de Paramount+, ha declarado

"Apartament 7A es la forma perfecta de dar el pistoletazo de salida a la temporada de Halloween. La directora Natalie Erika James y el prodigioso equipo creativo han elaborado una escalofriante e inteligente nueva entrada en el género."

Krasinski, que coprodujo 'Apartamento 7A' con Allyson Seeger a través de su compañía Sunday Night Productions, volvió a aliarse ocon Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller produjeron a través de Platinum Dunes. Alexa Ginsburg supervisó el proyecto para Sunday Night Productions, mientras que Alex Ginno hizo lo propio para Platinum Dunes.

Apartamento 7A ha sido clasificada R por su contenido violento y el consumo de drogas.

