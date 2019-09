'La princesa prometida': Hollywood quiere rehacer el clásico de los 80 y las estrellas se rebelan

Una de las favoritas de buena parte de la generación a la que ahora le toca tener hijos, 'La princesa prometida', es la última obra "clásica" de la última era dorada de Hollywood en lo referente al cine de aventuras desaparecido para siempre. Tal vez por eso, en parte, un remake de la película de Rob Reiner podría incluso tener sentido.

Robin Wright y Cary Elwes encabezaron la legendaria película que durante más de treinta años ha ido ganando adeptos que en tiempos de redes sociales no dudan en repetir hasta la saciedad las frases más recordadas de la misma. Según las últimas noticias, Tony Vinciquerra, consejero delegado de Sony Pictures Entertainment ha confirmado que entre las actuales estrellas de la industria corre el deseo de rehacer la película basada en el libro de William Goldman.

"Gente muy famosa cuyos nombres no usaré quieren hacer un remake de 'La princesa prometida'"

Sony Pictures Entertainment CEO Tony Vinciquerra says that “very famous people whose names I won’t use” want to redo Norman Lear’s ‘The Princess Bride’ https://t.co/xGHdIxW2bf pic.twitter.com/uvHjWzpj9t