¿Quieres jugar a un juego?: La décima entrega de 'Saw' contará de nuevo con el Jigsaw original, Tobin Bell

He visto todas las películas de 'Saw', pero no me pidas que te explique su argumento cronológico porque, a estas alturas, es imposible. Ha habido tantos giros, aprendices y víctimas que la saga se ha convertido en un verdadero rompecabezas. De hecho, John Kramer, el asesino principal de la saga, moría en la tercera parte, pero eso no ha impedido que salga en casi todas las demás. Después de aquel experimento fallido que fue 'Spiral', Tobin Bell vuelve a enfundarse la careta. Vamos a jugar a un juego.

El décimo juego

A Chris Rock no le salió bien la jugada de convertir la saga 'Saw' en un procedimental detectivesco (con razón): 'Spiral' fue un fracaso tanto para fans como para espectadores ocasionales, y parece que en la saga han decidido volver a las bases. Kevin Greutert, director de 'Saw VI' y 'Saw 3D' volverá a dirigir, y no lo ha querido hacer sin la persona que dio forma a todo esto: Tobin Bell.

Bell tiene ya ochenta años, así que es todo un lujo que acepte seguir interpretando a Kramer secuela tras secuela. Los productores han afirmado "Es muy emocionante reunirnos con Tobin. Su interpretación de John Kramer es parte de la magia que ha convertido esta franquicia en un fenómeno, y este personaje es parte activa de la película".

¿Qué queda por contar? ¿Será otra precuela? ¿Hay alguna posibilidad de que fingiera su propia muerte? ¿Tendrá otro pupilo? No sabemos la idea que tienen para continuar la saga, pero lo que sí sabemos es su fecha de estreno: será el 27 de octubre de 2023, dentro de un año exacto. Ya queda menos para ver desmembramientos desesperados a la vieja usanza. Porque sí: queremos jugar a un juego.