Robert Eggers ya ha elegido su nuevo proyecto tras 'Nosferatu' y es otro remake: el director resucitará la adorada 'Dentro del Laberinto'

El cineasta Robert Eggers está teniendo éxito con 'Nosferatu', su nueva película inspirada en el clásico de vampiros, que es el segundo remake del género este año. Según un nuevo informe, Eggers se ha fijado ahora en otra célebre película del pasado para hacer otro remake. Según Jeff Sneider, de The InSneider, Eggers se habría asociado con Sony y The Jim Henson Company para reiniciar la película de fantasía de 1986 'Dentro del laberinto'.

Nostalgia ochentera y ¿terror?

En los últimos años, ha habido rumores sobre una nueva película de 'Dentro del Laberinto', aunque los intentos anteriores siempre se desvanecieron en el "infierno del desarrollo". La supuesta incorporación de Eggers al nuevo proyecto de Laberinto podría ser lo que dé al reboot el impulso que necesitaba para ponerse finalmente en marcha. A principios de este año, el presidente de The Jim Henson Company (e hijo del fallecido director de la película, Jim Henson), Brian Henson, actualizó la información del proyecto.

Henson se refirió a los planes de la compañía para realizar una nueva secuela y, aunque no pudo dar detalles concretos, como quién podría participar o cuál sería la historia, señaló que es un proyecto que le entusiasma. No está claro si el proyecto con Eggers será una secuela legado o una reimaginación completa en la vena de 'Nosferatu', pero el cineasta está escribiendo el guion, además de dirigir. Ha habido planes sueltos para hacer una nueva versión durante varios años, aunque el gran problema de hacer una secuela directa es que David Bowie, que falleció en 2016, no podría aparecer (a menos que conjuren la necrofilia digital).

En un momento dado, el director de 'Alien: Romulus', Fede Álvarez, planeaba dirigirla antes de anunciar en 2020 que había renunciado. En ese momento, se informó de que el proyecto seguía adelante con el director Scott Derrickson, tomando el timón. Sin embargo, en octubre de 2023, Derrickson reveló que el proyecto había avanzado muy poco, sin llegar nunca a tener siquiera un libreto terminado.

"No sé qué está pasando con eso. Nunca conseguimos que el guion llegara a un punto en el que el estudio quisiera hacerla, pero yo estaba muy orgulloso del trabajo que hicimos en ella".

