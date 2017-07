Sam Raimi nos ha vendido el reboot de 'La maldición' fichando al director de 'The Eyes of my Mother'

Con permiso de la eterna Sadako, protagonista indiscutible de la 'Ringu' original de Hideo Nakata, podríamos decir que pensar en terror japonés es hacerlo directamente en la longeva franquicia 'Ju-on', conocida en nuestras tierras bajo el título 'La maldición'.

Inaugurada en el año 2000 con el largometraje 'Ju-On (La maldición)' de Takashi Shimizu, gestado a raíz de los cortometrajes 'Katasumi (In a Corner)' y '4444444444 (Ten Fours)' dirigidos en 1998 por el mismo realizador, a lo largo de estos diecisiete años, la saga ha recibido la friolera de doce títulos, contando la saga principal nipona, los spin-off y los remakes norteamericanos.

Un año después de su último paso por la gran pantalla en la demencial 'Sadako vs Kayako', los personajes de Shimizu planean su regreso, esta vez en forma de reboot producido por Sam Raimi, y que será re-escrito y dirigido por el cineasta neoyorquino Nicolas Pesce.

La elección de Pesce sorprende especialmente si tenemos en cuenta el cariz de su impresionante —e imprescindible— debut 'The Eyes of My Mother': un filme puramente contemplativo que podría definirse como una pesadilla monocroma tan hermosa como perturbadora, capaz de desatar el terror más visceral desde la visión propia de un autor que, por momentos, abraza el arte y ensayo.

Para ver en qué queda esta nueva aproximación al universo de Kayako y Toshio habrá que esperar a que Pesce finalice 'Piercing': su nuevo thriller psicológico protagonizado por Mia Wasikowska, ahora en fase de post-producción. Por el momento os dejamos con el tráiler de 'The Eyes of My Mother' para que juzguéis por vosotros mismos la curiosa selección de director por parte de Raimi.