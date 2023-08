Sofia Coppola no podrá poner canciones de Elvis en 'Priscilla': la fundación Presley prohibe usar la música del rey del rock en el incendiario biopic de A24

'Priscilla' de Sofia Coppola no incluirá música de Elvis Presley. La película, escrita y dirigida por Coppola para A24, no incluirá canciones del rey del rock debido a que los herederos han rechazado participar en la película. Tras el éxito de la extraordinaria 'Elvis', Coppola se acercó a Elvis Presley Enterprises, que es propiedad mayoritaria de Authentic Brands Group en un 85 por ciento, y la familia Presley posee el otro 15 por ciento, pero no pudo acceder al catálogo del de Memphis.

La película de Baz Luhrmann, nominada al Oscar, utilizó música de Presley con la aprobación de la fundación. Coppola reveló lo ocurrido a The Hollywood Reporter explicando cómo tratará de salvar la situación, como contar con versiones de canciones clásicas por Phoenix, el grupo del marido de Coppola y líder de la banda, Thomas Mars.

"No les gustan los proyectos que no han creado ellos mismos y protegen su marca. Pero eso nos hizo ser más creativos".

'Priscilla' es una adaptación de las memorias de Priscilla Presley 'Elvis and Me'. Coppola hablo del diseño producción como clave para transformar la producción con sede en Toronto en Graceland, Las Vegas y Alemania en solo 30 días.

“Hablamos de que Graceland debía parecer un pastel de bodas. Queríamos tener un contraste real entre Alemania y su llegada a Graceland. En Alemania es invierno y gris. Todas las paletas de la ropa están apagadas. Cuando va a Las Vegas y Graceland, todo es muy colorido, intenso y emocionante. Era casi como Oz cuando ves por primera vez el exterior de Graceland y las flores son brillantes”.

Cailee Spaeny interpreta a Priscilla, con Jacob Elordi como Elvis. Priscilla es productora ejecutiva de la película, que se hizo por menos de 20 millones de dólares y se estrenará en el Festival de Cine de Venecia. Tras el lanzamiento del tráiler, los herederos de Elvis Presley emitieron un comunicado afirmando que desconocían la producción. Un funcionario inmobiliario le dijo a TMZ que la visión de Graceland es inexacta y calificó el primer vistazo de la película como

"Una película universitaria. Los diseños del escenario son simplemente horribles, no es lo que parece Graceland".

