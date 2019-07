'Space Invaders': la adaptación al cine del popular videojuego está a punto de convertirse en realidad

Hollywood no descansa en su empeño por innovar desde la más absoluta comodidad. Entre remakes, reboots y secuelas que a la vez son remakes y reboots, también están las eternas adaptaciones a videojuegos. 'Space Invaders' será la próxima en subirse al carro. Y, no, no es imposible: recuerda que el bueno de Peter Berg ya adaptó 'Battleship' (y no estaba mal).

Insert Coin

Eso que ves arriba es una partida al arcade original de 1978, el mata-marcianos por antonomasia. Bien, pues cuarenta y un años después de su aparición, el videojuego de Taito, probablemente uno de los más populares del mundo, está muy cerca de ser una película.

Según los reportes oficiales, la película, basada en arcade de Taito de 1978, está siendo escrita por Greg Russo, que también ha escrito recientemente el reboot (¿lo veis?) de 'Mortal Kombat', con James Wan en la sombra.

Dado que el juego de arcade no tiene argumento alguno, excepto la adictiva mecánica de disparar hasta perder los dedos, probablemente será una trama completamente original sobre nuevos invasores alienígenas.

Será interesante ver por dónde van los tiros de una película que, en realidad, ya se hizo hace unos años y que no corrió la mejor suerte posible, a pesar de que ni estaba tan mal ni su estrella principal era el problema de la película:

Warner Bros compró los derechos cinematográficos de Space Invaders hace años, y ahora parece estar listo para reactivar en el mercado la clásica franquicia de videojuegos.