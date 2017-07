Spawn vuelve al cine: Todd McFarlane y Blumhouse unen fuerzas en un reboot para adultos

¿Recuerdas con claridad los comics de los noventa? ¿No? Eso es porque estaban sumidos en la oscuridad. Pero total. El éxito previo y la reorientación adulta de comics de superhéroes como 'Watchmen' o el 'Dark Knight' de Frank Miller convirtió el panorama editorial de la década en un auténtico tumulto de antihéroes sociópatas surgidos de un infierno o un callejón y que no hacían concesiones en términos de amoralidad o uso de la violencia.

Ni el habitualmente luminoso Spider-Man se libró de esta moda que tuvo uno de sus frutos más célebres en 'Spawn', nacido en 1992 en la independiente Image Comics a manos del guionista y dibujante Todd McFarlane, famoso por las retorcidas y siniestras ilustraciones que brindó al personaje. La serie aún se publica y con el curso de las décadas ha cambiado de protagonista, aunque no de estilo grotesco y excesivo.

Fue el primer héroe de la serie, Al Simmons, el que protagonizó la primera adaptación al cine de Spawn, una película de 1997 hoy generosamente olvidada que, sin embargo, tenía más de un detalle de interés en la visualización del infierno y uno de sus habitantes, que devuelve a la vida a un hombre convertido en un engendro diabólico de devastadores poderes. El personaje también fue adaptado en una fiel pero discreta miniserie de animación para HBO.

Pero parece que llegan nuevos tiempos para el Engendro del Infierno: McFarlane Films ha llegado a un acuerdo con Jason Blum y Blumhouse Films, responsable con películas como 'Insidious' o 'Split' de la reciente revitalización del cine de terror, para adaptar de nuevo Spawm. Lo anunció el propio McFarlane en un vídeo donde también hace su aparición Kevin Smith, que tendrá una relación aún indeterminada con la película.

El film estará escrito y dirigido por McFarlane, y asegura que para ser fieles a los orígenes oscuros e infernales del mismo, no se cortarán con la violencia, lo que posiblemente garantice una clasificación 'R' a la misma, que el director asegura que no le asusta. El autor afirmó que sería "una R con toda seguridad", ya que "no se dirige al mismo público que las películas de Marvel y DC, sino a los fans del cine de terror".