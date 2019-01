'Star Trek 4' no sigue adelante: Paramount retrasa indefinidamente la continuación de 'Star Trek: más allá'

El reinicio de 'Star Trek' con J.J. Abrams al frente fue recibido con entusiasmo, pero lo cierto es que ninguna de las dos entregas que dirigió fueron grandes éxitos. Dieron dinero, sí, pero no llegaban a ese otro nivel que hiciera que su realización fuese una prioridad. Luego llegó 'Star Trek: Más allá' y no sería injusto hablar en términos de fracaso, uno de los motivos por los que Paramount podría haber decidido no seguir adelante con 'Star Trek 4'.

Siendo justos, Paramount quería continuar con la saga e incluso fichó a S.J. Clarkson para dirigir 'Star Trek 4', convirtiéndose así en la primera directora de la historia de la franquicia. El problema es que había que el salario de algunos actores al contar con el regreso de Chris Hemsworth, que tuvo un pequeño papel al inicio de 'Star Trek' como el padre del personaje interpretado por Chris Pine.

En concreto, fueron los contratos de Pine y Hemsworth los que ya se supo hace unos meses que habían puesto en peligro la realización de la película. Se comentó que ambos actores tenían cerrados acuerdos con la productoras que éstas ahora no querían cumplir para rebajar el presupuesto -la anterior entrega costó la friolera de 185 millones de dólares-, pero entonces se comentó que el proyecto seguía adelante. Ya no es el caso.

Y es que Paramount tiene ya tanto directora como guion, firmado por J.D. Payne y Patrick McKay, por lo que no hay otra explicación para que la película quede por ahora en nada. Se comentó que el gran aliciente de 'Star Trek 4' iba a ser el regreso de Hemsworth, cuyo personaje moría al principio de la primera entrega, pero si hay tantos problemas con su salario, no me sorprendería que optasen por descartar la idea y empezar de cero. De Pine sí que no pueden prescindir tan "fácilmente" sin optar por un reboot.

