'The Curse of Monkey Island': así habría sido la película producida por Steven Spielberg que nunca llegó a acabarse

Toda una generación de jugones quisimos ser piratas al disfrutar de lo lindo con la saga de Monkey Island, cuya sexta entrega (Return to Monkey Island) aterriza hoy en PC y Nintendo Switch. Pero, recordemos, no estamos en VidaExtra así que vamos a contar lo cerca que estuvo la magnífica franquicia de Ron Gilbert de convertirse en película. Y no, no estamos hablando de 'Piratas del Caribe'.

'The Curse of Monkey Island' es una película cuya existencia, de hecho, no se confirmó hasta que en 2011 salió una edición especial de los dos primeros videojuegos. En el disco encontrábamos unos storyboards y artes conceptuales de la cinta que jamás logró materializarse ya que el proyecto fue cancelado en una fase bastante temprana del mismo.

Eso unido a que fue llevándose en secreto. Pero que una cosa sea secreta no signifique que la gente no hable de ella. De hecho, allá por 2003, fue Dominic Armato, la mismísima voz de Guybrush Threepwood en la tercera entrega, uno de los primeros en confirmar que algo se movió en su momento:

«Lo más que oí es que HUBO un guion en desarrollo, pero ya no. Había un departamento en alguna parte del gran imperio Lucas con la labor de desarrollar guiones para algunas de las propiedades LEC más afines a la animación, pero el departamento fue cerrado en la gran reorganización de... ¿hace un año? Claro, esta es información vieja por lo que el proyecto podría haber resucitado, pero los rumores de que había una película de Monkey Island en desarrollo no son completamente inciertos.»

Buscando la próxima Toy Story

Tendríamos que retroceder unos cuantos años, a mediados de los 90 cuando, después del éxito de 'Toy Story' de Pixar (que se escindió de Lucasfilm en 1986), todos los estudios querían su gran cinta animada con gráficos generados por ordenador. Esto incluía también al "imperio Lucas" que vio en ILM la gran oportunidad para ello.

La idea era sencilla: desarrollar ideas y conceptos para películas animadas, venderlas a otros estudios y productoras y, ayudar a estos a materializar estos proyectos. Uno de los artistas miembros del "comité" encargado de ello era David Carson, quien se convertiría en el director de la película.

Fan de los videojuegos y tras consultarlo con su hijo, Carson llegó a la oficina de Jim Morris, presidente de ILM, con la idea de una película sobre un aspirante a pirata llamado Guybrush Threepwood, espíritus y, sobre todo, grog. Morris, que no conocía los juegos, sugirió que llevase la idea a Amblin, la compañía de Steven Spielberg.

Así, Carson se puso manos a la obra y creó el tratamiento para la película como una adaptación con cambios, por aquí y por ahí, de la historia pero siguiendo más o menos las líneas maestras de 'The Secret of Monkey Island' de manera condensada: una prueba en vez de tres, no tantas melées en Melée Island, etc.

Pero la película iría evolucionando en algo distinto en lo que llegaron los guionistas Corey Rosen y Scott Leberecht para preparar el tratamiento que disertarían con Steven Spielberg. En esta nueva versión, Threepwood sale en busca de un tesoro para poder pagar la cuota del sindicato y poder convertirse en un gran pirata. Junto a Elaine explorarán la isla en lo que escapan del acecho de LeChuck y sus hombres.

La banda de LeChuck

Eso fue lo que presentaron a Spielberg:

«Volamos a Amblin con Patty Blau y nos reunimos con Steven. Lo primero que me dijo fue "Hace años le dije a George que debía convertir Monkey Island en una película" por lo que supe que tenía un pitch bastante fácil por delante. Después de eso, Steven sugirió que Patty se reuniera con dos de los productores de Amblin para ver si podríamos llevarlo a cabo.»

Con ese primer visto bueno, desde ILM se pusieron manos a la obra para preparar la historia... que iba yendo por devenires extraños en lo que dejaba de ser una aventura en solitario a algo bastante más coral en lo que la película pasaba a tener una historia sobre LeChuck intentando unir a todos los piratas, vivos y muertos, bajo una bandera de terror.

Así, la película comenzaba con el robo de El Ojo de Monkey Island, una gran joya. Conseguida por LeChuck, este la perderá en la jungla cuando es perseguido por una manada de monos enfadados. Después de un enfrentamiento con Elaine, LeChuck traza un plan y para ello necesita a un incauto.

Aquí entra nuestro protagonista. En palabras de Rosen:

«La historia empezó a tomar un cariz diferente. Se volvió más de un equipo, una banda de piratas que Guybrush recluta, por lo que se volvió menos aventura solitaria. Nuestro guion original era básicamente Guybrush y Eleaine en una odisea y LeChuck [de malo]. Era muy simplificado, era como 'Tras el corazón verde'. [La nueva historia] iba sobre un idiota y joven Guybrush Threepwood quien quiere ser un pirata pero no sabe realmente qué es eso. Por lo que nuestro análisis de rascarse la perilla para la historia es ¿qué quiere decir ser un pirata? Gurbrush piensa de la piratería como una aventura divertida, pero entonces se cruza con LeChuck, que es un pirata demonio.»

Un reto que se unía al de convertir a un personaje como Threepwood en héroe de película. Algo que propició dolores de cabeza al equipo... y que se encontró en Steven Spielberg un impedimento bastante importante. Carson relata la reunión en donde se torcieron las cosas.

«Nos reunimos en el despacho de Steven y lo primero que dijo fue que los personajes principales no deberían ser humanos. En vez de eso, sugirió que hiciésemos la película sobre los monos de Monkey Island. Todo el mundo asintió pero mi corazón paró. ¿Qué diantres? ¿Habíamos trabajado muchas semanas en una historia basada en el encanto y el humor de los juegos y Steven quería tirarlo todo y hacer una nueva película sobre monos? Estaba absolutamente confuso.

»A la semana siguiente me reuní con Jim en ILM y le dije que no sabía a dónde ir con el proyecto. No tenía un guion donde los monos fuesen los protagonistas y no creía que Steven estuviese interesado en financiar dicha película. Ciertamente, la gente que fuese a ver la película por su amor a los juegos estarían decepcionados. Y estaba claro que Steven no estaba preparado para financiar una película basada en nuestra historia actual.»

Así las cosas, 'The Curse of Monkey Island' perdió su momento y, poco a poco, quedó en el limbo de los proyectos estancados. Ya llevaba ahí un tiempo cuando en 2001 se reestructuró toda la compañía y esa parte de ILM fue desmantelada, dando por finiquitada cualquier nimia esperanza de que viésemos en pantalla las aventuras de Guybrush Threepwood.