'The Gentlemen' tendrá serie en Netflix: Theo James protagonizará la continuación de la estupenda película de Guy Ritchie

Van empezando a saberse en qué nuevos proyectos están los protagonistas de la temporada 2 de 'The White Lotus'. Si ya hemos hablado de Aubrey Plaza en 'Agatha: Coven of Chaos', ahora toca su compañero de trama Theo James, quien protagonizará la serie que continuará la estupenda 'The Gentlemen: Los señores de la mafia'.

Una serie que ha sido encargada por Netflix y en la que según Variety, James encarnará a Eddie, quien hereda el patrimonio de su padre solo para descubrir que este forma parte del entramado del negocio de la marihuana de Mickey Pearson (interpretado por Matthew McConaughey en la película).

Guy Ritchie a los mandos

De momento no conocemos más detalles, pero el proyecto viene de la mano del mismísimo Guy Ritchie, el director y guionista de 'The Gentlemen', quien contará con sus asociados de la cinta de 2019 para sacar adelante la serie. Ritchie será el guionista, director y productor ejecutivo.

Junto a él estará Matthew Read como coguionista del episodio piloto. Lo que no ha trascendido es si habrá más guionistas y directores asociados a esta nueva serie, que estará producida por Moonage Pictures y Miramax Television.