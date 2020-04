'The Saint': Chris Pine sustituye a Chris Pratt en el reboot que prepara el director de 'Rocketman'

Simon Templar vuelve a cambiar de rostro. Lo cual es, bueno, normal con este personaje. Hace un par de meses nos enteramos que Paramount había fichado a Dexter Fletcher ('Rocketman') para dirigir un reboot de 'El santo' ('The Saint') y ahora han elegido al protagonista: Chris Pine.

Un Chris por otro

El actor de las últimas entregas de 'Star Trek' o 'Wonder Woman' (cuya secuela debería llegar a los cines en agosto) ocupará el lugar de otro famoso "Chris", Chris Pratt, la estrella elegida inicialmente para liderar el proyecto. De momento, por la situación de alarma causada por el coronavirus, no hay fecha para el rodaje o el estreno de esta nueva 'The Saint'.

Si sale adelante, y espero que sí porque Chris Pine encaja perfectamente en el papel, será la tercera franquicia que Paramount deja en manos de este intérprete; además del reinicio de 'Star Trek', donde encarna al Capitán Kirk, Pine protagonizó la precuela de Jack Ryan, un fallido intento de relanzar la saga basada en las novelas de Tom Clancy antes de la serie de Amazon.

Seth Grahame-Smith ('Orgullo + Prejuicio + Zombis') es el guionista de la próxima película de 'El santo', una creación del escritor Leslie Charteris. Este ladrón amante de aventuras y disfraces ha dado lugar a numerosas adaptaciones; quizá las versiones más populares son las de Roger Moore, que protagonizó la serie de televisión de los 60, y Val Kilmer, que encabezó el reparto del film de 1997.

No sé a vosotros pero a mí los trailers de ambas versiones me dejan con ganas de ver más aventuras de este peculiar héroe: