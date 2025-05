Raoul Peck nos recuerda la obra de George Orwell en su nueva película, y avisa que estamos a punto de vivir en '1984' | Cannes 2025

El director Raoul Peck presentó fuera de competición en el Festival de Cannes un nuevo film político, a la sombra del tremendo éxito de 'I Am Not Your Negro' en 2017, que le valió multitud de premios de festivales, empezando con la Berlinale y culminados con un BAFTA y la nominación al Oscar a la Mejor película documental. Un año después de 'Ernest Cole: Lost and Found', el haitiano regresa con la esperadísima 'Orwell, 2 + 2 = 5'.

Igualmente relevante, como caracteriza el corpus de su obra, queda lejos de ser una película redonda, sin embargo no está exenta de interés. Un manifiesto político contra el fascismo contemporáneo en comparación con el que originó la Segunda Guerra Mundial y sus subsecuentes movimientos, con especial hincapié en Occidente, y más ferozmente en Estados Unidos.

"La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza"

Utilizando la obra también militante del escritor inglés George Orwell ('1984', 'Rebelión en la granja') como vehículo para la transmisión y la comparación de ideas en ambos contextos, Raoul Peck expone un feroz análisis del viraje al extremismo generalizado de las sociedades actuales y los mecanismos que lo han propiciado y alzado, de manera no casual.

Apoyándose en material visual de archivo, esencialmente otras películas basadas en la obra de Orwell, y llamativos motion graphics para la visualización de datos, el documental busca extrapolar el mensaje del novelista al tiempo presente, en un bombardeo de información de reportaje televisivo.

Una construcción formal que queda algo escasa, especialmente en comparación con su precedente y bien valorada obra de Raoul Peck, que recogía entonces testimonios originales irremplazables, reducidos ahora a materiales no especialmente rompedores o novedosos. Algo repetitivo y monótono, el documental acaba dejando una sensación de agotamiento, a pesar de que el metraje no excede las dos horas.

El bombardeo intenso de información cargada de datos diluye inevitablemente el mensaje de George Orwell haciendo perder ese valor impactante de la obra original por su valor alegórico. Explícita y específica, la película se pierde en ocasiones en su propia narrativa, a pesar de tener una línea editorial muy clara y definida.

John Hurt en una adaptación de '1984'

Con un montaje algo enrevesado en su vocación de entrelazar el discurso de Orwell con el suyo propio, 'Orwell 2 + 2 = 5' no termina de fluir de esa manera brillante con la que su magistral 'I Am Not Your Negro' conseguía dilucidar una cuestión igualmente compleja, y que contaba entonces con la perspectiva del tiempo de su lado.

Un mensaje muy rotundo, pero con pocas revelaciones en un contexto presente agitado y cambiante, pero de sobra abordado y conocido, acaban ahogando el impacto de esta alarma colectiva necesaria. A pesar del tremendo trabajo de análisis, la nueva película de Raoul Peck continúa dejando sin resolver la gran incógnita de la mirada hacia el futuro, una vez establecida la relación con el pasado. Relevante, pero lejos de la maestría esperada.

