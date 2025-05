"Era doloroso pero me encantaba". Ana de Armas explica su entrenamiento extremo para 'Ballerina', la nueva película de John Wick

Ya apenas quedan unos días para al esperado estreno de 'Ballerina' el próximo 6 de junio. La nueva película del universo John Wick promete ser una cita ineludible para los amantes del cine de acción y también una oportunidad de oro para que Ana de Armas demuestre sus habilidades en el género. Muchos todavía recuerdan su breve aparición en 'Sin tiempo para morir', pero aquí todo fue mucho más exigente, incluyendo el duro entrenamiento al que tuvo que someterse para dar vida a Eve Macarro.

"Nunca pensé que sería una estrella de acción"

La actriz ha participado en un AMA de Reddit como parte de la campaña promocional de 'Ballerina' y ha respondido a varias preguntas. La que ahora nos preocupa se centra en el proceso por el que tuvo que pasar para prepararse físicamente para el papel, sobre lo cual comenta lo siguiente:

Fue bastante intenso. Tenía un nutricionista con una dieta muy estricta con pocas calorías. El horario de entrenamiento era una locura. Entrenamiento de fuerza durante una hora y media. Luego entrenamiento acrobático en el 8711 durante 4-5 horas. Luego ir al coche al campo de tiro durante otra hora o dos practicando con las armas. Luego volvía a casa y hacía cinta de correr con un chaleco ponderado. Era doloroso pero me encantaba. Me sentía bien.

Se nota que Ana de Armas estaba muy motivada para dar lo mejor de sí misma en 'Ballerina'. Y es que ella misma nunca soñó con que algo así fuera a ser posible: "Creo que nunca pensé que sería una estrella de acción. Simplemente no me consideraba lo suficientemente atlética para ello. Definitivamente lo estoy disfrutando. Me lo estoy pasando como nunca".

Además, el entrenamiento de la actriz no acabó en lo que comentaba antes, pues la película requería que tuviera muchas más habilidades para resultar convincente. A ella misma le sorprendió lo bien que se le dio manejar armas de fuego, pero también le tocó demostrar que podía valerse por sí misma en una pelea con espadas:

Hice un poco de entrenamiento con la espada, teníamos mucho que abordar. Nos preparamos para la escena de la espada todo lo que pudimos. ¡Pero me encantó! Era muy complicado. Pasé la mayor parte del tiempo aprendiendo sobre armas y disparos. Pasando horas y horas y horas en el campo de tiro. Se me dio bastante bien. No sabía que podía disparar tan bien. Fue divertido hacerlo en ese entorno. Era divertido entrenar.

Pronto podremos comprobar el resultado, pero los diferentes adelantos que se han ido lanzando de 'Ballerina' dan a entender que el duro esfuerzo de Ana de Armas se va a notar con creces en pantalla.

