Tom Cruise se cuelga de un avión despegando, aguanta la respiración 6 minutos y es el Buster Keaton del siglo XXI. Hoy en TV, una de las mejores entregas de 'Misión Imposible'

En la primera escena de 'Misión Imposible: Nación Secreta', Ethan Hunt se queda cogido del ala de un avión mientras despega, se pega mil golpes al entrar en la cabina de cargo, se ata a un cargamento de gas nervioso tóxico y se tira en paracaídas con ellos por la puerta trasera. Y nunca deja de ser, además de increíble e imposible en todos los sentidos, brutalmente gracioso y realmente entretenido. Esta primera escena encapsula todo lo que 'Misión Imposible', mi saga favorita de la historia del cine, significa para mí: un plan que siempre sale mal, una carcajada al aire y el placer de poder decir "Tom Cruise hizo esto de verdad". Y hoy llega la hora de encender la mecha otra vez.

Tom Cruise contra UGT

La idea inicial de la saga 'Misión Imposible' era tremendamente estimulante desde el punto de vista meramente fílmico: permitir que en cada entrega un director diera su versión de lo que debería ser la saga. Así, pasamos del thriller de espías de Brian DePalma a la hiper-acción sin sentido de John Woo, el modélico -y algo televisivo- misterio de JJ Abrams y, por supuesto, la locura cartoon de Brad Bird (personalmente, mi favorita). Pero en la quinta entrega, Cruise le dio una oportunidad a Christopher McQuarrie, que ya le dirigió en 'Jack Reacher', y cambió para siempre las normas de la propia franquicia: el director, en conjunción con la estrella, supo destilar cómo debía ser la saga en 2015, y se ganó la confianza para quedarse al mando durante la segunda mitad de la misma. Ahora, una década después, está a punto de terminar en cines con la muy irregular 'Sentencia final', por cierto.

En 'Misión Imposible: Nación Secreta', Tom Cruise abraza su lado más Buster Keaton, que ya había sacado a la luz en la cuarta parte, no solo en cuanto al placer por hacer los stunts más peligrosos, sino también en cuanto a los gestos casi impasibles que añaden más comicidad sutil al personaje y un continuo "no se vayan, todavía hay más" prácticamente circense. En este caso, Cruise nos regala la que posiblemente es la mejor escena de acción de la historia del cine debajo del agua, un continuo crescendo a toda velocidad en una turbina que mantiene la máxima de la saga: como espectador siempre estás en tensión, porque entiendes perfectamente tanto lo que está en juego, como el plan, como lo que está pasando. Y, por supuesto, sale todo mal. No lo querríamos de otra manera.

Pero, además, 'Nación Secreta' tiene una fabulosa set piece en la ópera de Viena, con varios tiradores a la vista, la presencia de la nueva amiga de Ethan (la fantástica Ilsa, interpretada por Rebecca Ferguson), Benji trabajando engañado y una nota alta que desata el caos. ¡Ah! Y una persecución por Marruecos que en cualquier otra película de acción sería sobresaliente y su momento álgido, pero aquí es tan solo un momento de acción más. Además, McQuarrie es capaz de crear una magnífica trama de espionaje que una las escenas de acción, haciéndonos un truco de mago y llevándonos a pensar que estaba todo planeado así desde el principio.

La quinta parte de la saga tiene todo lo que los fans adoramos de 'Misión Imposible': un villano de opereta, cierta continuidad con las entregas anteriores (pero sin que nadie pueda sentir que son deberes), acción lunática descontrolada y la idea de diversión por encima de todo, incluso del bienestar de su propia estrella, que vuelve a hacer todos los stunts como si no pasara nada. Para hacer esta película, Cruise aprendió a hacer apnea durante 6 minutos y medio, se cogió del ala de un avión contra las recomendaciones del equipo de especialistas, montó en moto driblando coches y camiones como si fuera mera rutina y demostró, una vez más, por qué es la última gran estrella de Hollywood.

Si nunca has entrado en 'Misión Imposible', por el motivo que sea, y siempre te has preguntado qué tiene el agua para que la bendigan tanto, este es tu momento perfecto, porque hoy, a las 22:45, en La Sexta, 'Misión Imposible: Nación Secreta' supondrá un punto de arranque perfecto para entrar directamente en la segunda mitad de la franquicia, la dirigida por Christopher McQuarrie y que, ahora sí, empezó a hilar mejor entre los distintos episodios. Si ves la primera escena, la misión imposible será no quedarte pegado a la pantalla hasta el final.

