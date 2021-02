Tim Burton salta a la televisión con Netflix y la familia Addams: dirigirá una serie de acción real sobre Miércoles

Tim Burton también se pasa a la televisión. En octubre comentamos que el cineasta estaba interesado en producir y dirigir una serie sobre la familia Addams y hoy, miércoles, Netflix ha anunciado de forma oficial que tiene en marcha 'Wednesday', una ficción de acción real centrada en el personaje de Miércoles.

Como afirma la plataforma de streaming, se trata de la primera serie realizada completamente por Tim Burton, quien ya había participado en otros trabajos televisivos. Entre sus créditos destaca la producción de la serie animada sobre Bitelchús ('Beetlejuice'). El director es el gran nombre del proyecto pero cabe señalar que 'Wednesday' ha sido creada por Al Gough y Miles Millar ('Smallville'), quienes ejercerán de showrunners.

Un relato de madurez y misterio

Además de un primer teaser póster (que podéis ver abajo), se sabe que 'Wednesday' es una historia de transición a la madurez con una protagonista adolescente y, claro, elementos fantásticos. La trama girará en torno a un misterio sobrenatural en la Academia Nevermore.

Durante los ocho episodios que, en principio, durará la serie, la joven estudiante intentará dominar sus habilidades psíquicas, frustrar una ola de asesinatos que tiene aterrorizada a la ciudad y resolver un enigma vinculado con sus padres. En cierto modo, puede ocupar el vacío dejado por 'Esta mierda me supera' ('I Am Not Okay With This'), cancelada tras una sola temporada.

De momento no hay actriz para el papel de Miércoles Addams. Recordemos que el personaje tuvo el rostro de Lisa Loring en la serie de televisión de los 60 y el de Cristina Ricci en la gran pantalla, en dos películas de los 90. Asimismo, Chloë Grace Moretz puso voz a Miércoles Addams en una reciente adaptación animada.