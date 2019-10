'La familia Addams': un divertido reboot que deja con ganas de más aventuras del mítico clan

Hace ya más de 80 años que ‘La familia Addams’ nació como una tira cómica que pronto adquiriría gran popularidad. No obstante, aún habría que esperar hasta 1964 para ver su primera adaptación en forma de una serie de televisión que estuvo dos temporadas en antena. Desde entonces ha vuelto al mundo audiovisual en diferentes ocasiones, siendo la más popular el díptico cinematográfico protagonizado por Raul Julia y Anjelica Huston entre 1991 y 1993.

Ahora MGM ha querido relanzar la franquicia con un reboot animado que está funcionando bastante bien en la taquilla de Estados Unidos. De hecho, ya se ha puesto en marcha una secuela que podremos ver en 2021, pero es este viernes 25 de octubre cuando la primera entrega al fin llega a los cines españoles. En ella encontraréis una divertida comedia familiar que funciona bastante bien a pesar de su tendencia a volver más accesibles los elementos más cercanos al humor negro de este singular clan.

Una actualización más suave

Lo primero que llama la atención a simple vista de esta nueva ‘La familia Addams’ es que los diseños de los personajes se inspiran de forma directa en los de la tira cómica, por lo que a priori podríamos esperar una adaptación bastante fiel. Sin embargo, la tibia recepción de ‘La familia Addams: La tradición continúa’ demostró que era muy difícil intentar potenciar el elemento más macabro del original con el éxito de taquilla y parece que en MGM tomaron buena nota de ello y han preferido optar por una propuesta más accesible.

Eso no quiere decir que las peculiares costumbres de los miembros de la familia se dejen de lado, pero sí que cuando hay que mostrarlas visualmente se tiende a hacerlo de forma algo más neutra, potenciando su componente entrañable. Menos problemas hay en lo referentes a los apuntes a través de los diálogos, pero la película podría haber tenido mucha más mordiente sin esforzarse en demasía, pero prefieren controlar al máximo su toque más siniestro para no espantar a los niños.

Ahí sorprende un poco se que se haya confiado la dirección a Conrad Vernon y Greg Tiernan, responsables de la desatada ‘La fiesta de las salchichas’, sin dejar que vuelen más libres, pero el enfoque es el que es y al menos se agradece que el guion de Matt Lieberman -’Crónicas de Navidad’- no comete el error de infantilizar a los personajes. Los Addams siguen siendo los mismos que conocíamos y sus peculiares costumbres también.

Lo que sucede es que este reboot animado potenciando un mensaje amigable, de la necesidad de respetar al diferente en lugar de intentar imponer que todos seamos iguales para sí poder convivir en paz y armonía. Esto es algo que se subraya a menudo, sobre todo a través de la inevitable villana de la función, pero que gana aún más presencia en su tramo final.

Sencilla pero efectiva

Habría sido muy fácil centrarse únicamente en eso, pero también un error imperdonable. La película recurre de forma constante a los detalles de la personalidad de los Addams para darnos pequeñas píldoras de humor que nos recuerden que no estamos viendo una película de animación al uso. Eso ya se conseguiría a través del notable trabajo de animación, pero no son pocos los títulos que destacan ahí y se hunden en lo demás. No es el caso.

A ello ayuda mucho el cuidado reparto vocal en la versión original de la película. Tanto una notable Allison Janney dando más entidad a una villana que podría haber resultado cargante con mucha facilidad como los diferentes integrantes de los Addams. Ahí resulta imposible ponerle pegas, pero disfruté especialmente con la Miércoles de Chloë Grace Moretz, en parte porque es la que tiene un arco de personaje más interesante y algo más de tiempo para lucirse.

Por lo demás rige un ritmo bastante conseguido pese a su tendencia a pararse en ocurrencias puntuales. Es especialmente llamativa cuando se hace un homenaje directo al tema musical del opening de la serie animada de los años 60, ya que se extiende en demasía, pero lo habitual es que te saquen al menos una sonrisa sin dar la sensación de estar ante un parón innecesario.

Lo que sí le falta a esta nueva ‘La familia Addams’ es un puntito extra de complejidad en algún apartado. Podría ser la historia general, la de alguno de los personajes o incluso una animación algo más incisiva -ahí tenían una oportunidad de oro en su nuevo hogar, que luce bien, pero le falta ese no sé qué para ser estupendo-. No hay nada que desentone, pero siempre da la sensación de que podría ir un poco más allá para terminar de conquistarte del todo.

En resumidas cuentas

El reboot animado de ‘La familia Addams’ tiene un enfoque más familiar de lo esperado al optarse por un enfoque más accesible para el humor negro característico de este mítico clan. Pese a ello, estamos ante un buen entretenimiento que te mantiene con una sonrisa en la boca durante la práctica totalidad de su metraje y te deja con ganas de volver con ellos.