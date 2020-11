'Transformers': el director de 'Creed 2: La leyenda de Rocky' se pondrá a los mandos del reinicio de la franquicia

A principios de este 2020, poco más de un año después de que la encantadora 'Bumblebee' llegase a nuestras salas de cine, la gente de Paramount Pictures y Hasbro Studios decidió continuar apostando por la veterana franquicia 'Transformers' con una suerte de reinicio que inyectase algo de sangre fresca a la eterna batalla entre Decepticons y Autobots en dos nuevas películas.

Hoy, gracias a Deadline, hemos conocido que Steven Caple Jr., director de la excelente secuela de 'Creed: La leyenda de Rocky', ha sido el elegido para dirigir, al menos, el primero de estos dos largometrajes. La decisión se ha tomado tras varias reuniones con la presidenta de Paramount Emma Watts y otros ejecutivos del estudio, y está previsto que el acuerdo se cierre durante las próximas semanas.

Las nuevas 'Transformers' corren a cargo de los guionistas James Vanderbilt —'The Amazing Spider-Man'— y Joby Harold —'Army of the Dead'— y, según ha trascendido, el libreto de este último ha sido el seleccionado como la próxima historia de la saga después de que el escriba diese los últimos retoques a su obra durante este verano.

No cabe duda de que, con Caple Jr., 'Transformers' está en muy buenas manos. En Paramount pueden estar tranquilos y esperar un nuevo éxito comercial para una propiedad intelectual que ya ha recaudado casi 5.000 millones de dólares con seis películas estrenadas en la gran pantalla. Si a esto le sumamos la precuela animada que prepara Josh Cooley, director de 'Toy Story 4', parece que vamos a tener robots gigantes dándose palos para rato.