Vuelven los ‘Transformers’: en desarrollo dos nuevas películas que reiniciarán la franquicia tras ‘Bumblebee’

Ya ha pasado poco más de un año desde que 'Bumblebee' llegase a nuestras salas de cine para robarnos el corazón con su encantadora propuesta de espíritu ochentero en la que los robots gigantes dándose de tortas pueden convivir, sin despeinarse, con la esencia propia del cine de John Hughes. Un spin-off modélico tras el que no hemos vuelto a tener noticias de los 'Transformers'.

Esto no deja de resultar extraño, porque desde que Michael Bay llevase la eterna batalla entre Autobots y Decepticons a la gran pantalla en 2007, las secuelas se han ido sucediendo periódicamente hasta el estreno de la cinta de Travis Knight. Pero que no cunda el pánico, porque la gente de Paramount Pictures no iba a echar a perder la oportunidad de seguir explotando la franquicia de Hasbro.

Reinicio a la vista

Según informa Variety, los guionistas James Vanderbilt —'The Amazing Spider-Man'— y Joby Harold —'Army of the Dead'— están trabajando en dos nuevos largometrajes de la saga. El primero de ellos sería una suerte de reinicio "con un casting más grande y una mayor sensación de escala en lo que respecta a la producción", mientras que el otro podría estar ambientado en el mismo universo que 'Bumblebee'.

Deadline ha ampliado la noticia, indicado que la historia que está desarrollando Vanderblit podría estar basada en el spin-off 'Beast Wars', que ya tuvo su propia serie de televisión, aunque esto no es, ni mucho menos, algo seguro.

Por el momento no hay directores vinculados a ninguno de los proyectos y se espera que ambos renueven por completo los elencos vistos hasta la fecha. En Paramount continúan viendo 'Transformers' como una prioridad —los 4.000 millones amasados en taquilla hasta la fecha pueden tener algo que ver—, así que sólo queda esperar y comprobar por dónde pretenden reencauzar las aventuras de Optimus Prime, Megatron y compañía.