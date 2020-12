Vuelve ‘Juzgado de guardia’: John Larroquette regresará como el fiscal Dan Fielding en la secuela de la querida serie de televisión

NBC ha puesto en marcha una secuela de la clásica comedia de televisión 'Juzgado de guardia'. El co-protagonista John Larroquette parece estar listo para repetir su papel de fiscal del distrito y ejercer de productor en el regreso de la serie que le dio cinco premios Emmy.

Los jueces del humor

Escrita y producida por Dan Rubin ('Unbreakable Kimmy Schmidt') y basada en la serie original creada por Reinhold Weege, el nuevo 'Night Court' será una comedia multicámara que se centra en la optimista y desacomplejada jueza Abby Stone, hija del fallecido Harry Stone, que seguirá los pasos de su padre mientras preside el turno de noche de un tribunal de acusación de Manhattan y trata de poner orden entre un equipo de desequilibrados y cínicos donde sigue presente el ya ex-fiscal del tribunal nocturno Dan Fielding (Larroquette).

La serie original, que se emitió en NBC durante nueve temporadas entre 1984 y 1992 y obtuvo tres nominaciones al Emmy por series de comedia destacadas, se desarrollaba durante el turno de noche de un tribunal municipal de Manhattan, dirigido por un juez joven y poco ortodoxo, Harold "Harry". T. Stone. el personaje fue interpretado por Harry Anderson, fallecido en 2018 a los 65 años. Por tanto, ahora Abby será un personaje nuevo que no formó parte del programa original.

Melissa Rauch será la protagonista de la serie tras su paso por 'The Big Bang Theory' o la película de Steven Soderbergh 'The Laundromat: Dinero sucio', junto a Meryl Streep. Rauch atraviesa un gran momento, puesto que además protagonizó, produjo y co-escribió junto con su esposo Winston Rauch, 'The Bronze', la película oficial de la noche de apertura del Festival de Cine de Sundance y distribuida por Sony Pictures Classics.