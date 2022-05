Guerra en el barro y de egos: así está siendo 'Supervivientes' en su temporada 2022

Otro año más, vuelve 'Supervivientes', uno de los reality shows más punteros de Telecinco que repite localización y traslada hasta Honduras a 16 famosos para enfrentarlos a varias pruebas de supervivencia . Esta edición está presentada por Jorge Javier Vázquez en las galas principales y también cuenta con Lara Álvarez desde la isla, Carlos Sobera en 'Tierra de nadie' e Ion Aramendi en 'Conexión Honduras'.

Celebrities en la isla

El programa arrancó el pasado 21 de abril con su primer capítulo, donde conocimos a las estrellas que formarán parte del elenco de supervivientes: Kiko Matamoros ('Sálvame', 'Viva la vida'), Marta Peñate ('Gran Hermano', 'La isla de las tentaciones'), Anabel Pantoja ('Sálvame', 'Supervivientes 2014'), Nacho Palau (ex de Miguel Bosé), Mariana Rodríguez ('Gran Hermano VIP' de Italia), Ainhoa Cantalapiedra ('Operación Triunfo'), Ignacio de Borbón (primo lejano del rey Felipe VI), Charo Vega (nieta de Pastora Imperio), Yulen Pereira (capitán de la Selección Española de Esgrima), Anuar Beno ('Gran Hermano VIP'), Ana Luque (amiga de la ex concursante Olga Moreno), Tania Medina ('La isla de las tentaciones'), Rubén Sánchez Montesinos (pareja de Enrique del Pozo), Juan Muñoz (ex integrante de 'Cruz y Raya'), Alejandro Nieto ('Gran Hermano VIP', Míster España 2016) y Desirée Rodríguez ('Gran Hermano').

Los participantes llegaron a la isla haciendo el clásico salto desde el helicóptero, quedando en el ranking a mejor salto Anabel Pantoja en segundo lugar y Marta Peñate en primero, siendo las dos capitanas de los distintos equipos que se enfrentarán a lo largo de esta edición. El equipo 1 compuesto por Marta, Mariana, Ignacio, Desy, Alejandro, Ainhoa y Charo; y el equipo 2 compuesto por Anabel, Yulen, Ana, Anuar, Kiko, Tania, Rubén y Juan.

El primer reto que enfrentaron los concursantes por equipos fue el juego del barro, que se saldó con la victoria del equipo 2, dándoles la posibiliad de elegir Playa Royal como lugar de asentamiento, mientras que al equipo 1 le tocó Playa Fatal. Tras el reparto de playas, concluyó la primera gala.

Primeros desafíos

En el siguiente capítulo, los equipos participaron en el juego de localización, para decidir de nuevo dónde vivir, alzándose en esta ocasión con la victoria el equipo 1, que se cambió a Playa Royal.

En la Palapa, se anunciaron los cuatro nominados de la semana: Charo, Juan, Ainhoa y Rubén. Finalmente, el concursante expulsado fue Rubén quien, no obstante, se anunció que no volvería a España sino que seguiría en la competición como parásito de Playa Paraíso, donde tendrá que permanecer solo.

Lo siguiente fue la prueba de apnea donde cada participante tenía que aguantar la respiración bajo el agua. Los vencedores fueron Yulen, por parte del equipo 2, e Ignacio, del equipo 1, convirtiéndose así en los nuevos líderes de cada grupo.

Al final de esta segunda gala, se anunciaron los nominados para la semana siguiente: Ainhoa y Charo, por parte del equipo 1, y Juan y Kiko, por parte del equipo 2.

Roces y confrontaciones

En lo que llevamos de concurso, ya se han producido varios choques y discusiones entre los participantes, siendo la bronca entre Ainhoa y Marta sobre los sacos de dormir una de las más comentadas. La discusión entre Kiko y Rubén también dio mucho que hablar: Rubén se puso a hablar sobre su experiencia siendo culturista y homosexual a lo que Kiko respondió acusándole de victimismo y la conversación fue subiendo de tono hasta acabar en gritos y reproches.

En cuanto a acercamientos, destaca el primer 'edredoning' entre Tania y Alejandro, la única pareja previa al concurso, que pudieron disfrutar de una noche a solas en Playa Paraíso. También destaca el descarado tonteo entre Anabel y Yulen, que protagonizaron algunas de las conversaciones más picantes en lo que llevamos de esta edición.

Lo último en cuanto actualidad del programa según Lecturas son las declaraciones de Kiko, debilitado y con problemas de estómago, además de las picaduras de mosquito que, sin embargo, se muestra agradecido hacia sus compañeros y con ganas de continuar en el reality.

'Supervivientes' ya ha arrancado y se emite todos los jueves en Telecinco.