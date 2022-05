'La que se avecina' se queda sin una de sus protagonistas originales: qué tres personajes clásicos no estarán en la temporada 13 de la serie

La temporada 13 de 'La que se avecina' no deja de sufrir bajas. Hace unos meses se supo que Víctor Palmero, el actor que daba vida a Alba Recio, dejaba la serie, posteriormente se confirmaba que José Luis Gil no iba a poder seguir interpretando a Enrique Pastor tras el ictus que sufrió el año pasado y ahora la noticia es que Vanesa Romero ha confirmado que no formará parte de la próxima tanda de episodios de la serie de Mediaset.

Abre la puerta a volver más adelante

La propia actriz ha confirmado este hecho a Fórmula Tv, aludiendo al parón sufrido por la serie como motivo para que aceptase otros proyectos que no le va a ser posible compatibilizar con la temporada 13 de 'La que se avecina'. Deja la puerta abierta tanto a aparecer en algún episodio, cosa complicada a día de hoy, como a regresar en temporadas posteriores.

Recordemos que Romero llevaba dando vida a Raquel desde la primera temporada de la serie, habiendo participado previamente en más de 30 episodios de 'Aquí no hay quien viva'. Es cierto que su personaje quizá no fuera uno de los más queridos por el público, pero eso no quite para que seguro que su marcha se deja notar.

La temporada 13 de 'La que se avecina' se estrenará en 2023 -primero podrá verse a través de Amazon Prime Video y más tarde en Telecinco-, habiéndose iniciado ya el rodaje de los nuevos episodios. Además, su futuro está garantizado mucho más allá de eso, pues como mínimo llegará hasta la temporada 15.